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[오그랲] 이젠 AI 가성비 전쟁? 앤트로픽에 밀리던 오픈AI, GPT-5.6으로 판 뒤집나

안혜민 기자
작성 2026.07.22 18:07 조회수
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오픈AI의 GPT-5.6이 다시 AI 시장을 흔들고 있습니다. 앤트로픽이 코딩 에이전트 시장 및 기업 LLM 지출의 40%를 점유하며 독주하던 흐름 속에서, 오픈AI의 GPT-5.6가 등장했습니다. 이번 주 오그랲에서는 AtCoder World Tour Final과 ICPC 같은 최상위 코딩 대회에서 AI가 인간 프로그래머를 넘어선 흐름, 그리고 GPT-5.6이 앤트로픽의 코딩 시장 우위를 어떻게 뒤흔들고 있는지를 5개의 그래프로 분석해 봤습니다. 토큰 가성비를 무기로 내세운 오픈AI의 GPT-5.6과 일론 머스크의 '그록 4.5'는 과연 이 가성비 전쟁에서 승리할 수 있을까요?

(취재 : 안혜민, 촬영 : 박우진·차승환, 편집 : 이기은, 디자인 : 안준석, 인턴 : 신연성, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)

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