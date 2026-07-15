생년월일 예시가 '20140416'…개발업체 대표가 밝힌 경위

한 대학병원 환자용 어플리케이션 화면입니다.



어제 이 앱의 '환자 생년월일 입력' 예시란에 '2014년 4월 16일 시 20140416으로 입력'이란 문구가 기재돼 있었습니다.



2014년 4월 16일은 인천에서 제주로 향하던 세월호가 전남 진도 인근 해상에서 침몰해 탑승객 304명이 희생된 날입니다.



예시란에 이렇게 세월호 참사 당일 날짜가 기재돼 있던 사실이 뒤늦게 알려지면서 온라인에선 비판이 쏟아졌고, 논란이 커지자 해당 앱을 개발한 레몬헬스케어 측이 사과에 나섰습니다.



홍병진 레몬헬스케어 대표는 어제 밤 회사 홈페이지를 통해 "세월호 참사로 가족을 잃으신 유가족 여러분 그리고 그 아픔을 함께 견뎌 오신 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다"며 "어떤 말로도 용서를 구하기 어렵다는 것 알고 있다. 진심으로 사과드린다"고 고개를 숙였습니다.



경위에 대해서도 밝혔는데 해당 문구가 과거 앱 개발 과정에서 처음 작성된 이후 화면 개편을 거치면서 검증 없이 그대로 복사돼 재사용돼 왔다고 설명했습니다.



해당 문구를 최초 작성하고 검수에 관여했던 인력이 퇴사해 현재 직접적 인사 조치는 불가능하다고 덧붙였습니다.



홍 대표는 앱을 사용하는 전국의 140여 개 주요 종합병원들에도 큰 누를 끼쳤다며 향후 재발 방지 대책 수립과 이행을 직접 관장하겠다고 강조했습니다.



그는 "세월호 유가족과 국민 여러분께 사과드릴 기회를 주신다면 어떤 방식으로든 용서를 구하겠다"며 "창사 이래 가장 무거운 경고로 새기고 기술 이전에 사람의 마음을 먼저 살피는 회사로 거듭나겠다"고 밝혔습니다.



레몬헬스케어는 해당 앱을 개발해 관리 중인 디지털 의료 플랫폼 업체로 국내 47개 상급종합병원 중 고려대병원을 비롯해 서울대병원·세브란스병원 등 38곳의 앱을 개발, 관리하고 있습니다.