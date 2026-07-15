'챗GPT 무단 결제' 막는다…금감원, PG사와 '부정 결제 대응협의체' 출범

▲ 챗GPT 무단결제

금융감독원이 최근 '챗GPT 유료 멤버십 무단 결제' 등 온라인상 부정 결제 사고가 잇따르자 전자지급결제대행(PG) 업계에 적극적인 보안 강화를 주문했습니다.금감원과 한국핀테크산업협회는 15일 주요 PG사와 학계 및 보안 전문가 등이 참여하는 '온라인 부정 결제 대응협의체'를 출범했다고 밝혔습니다.이번 협의체는 업계 보안 강화와 소비자 보호를 위한 부정 결제 예방 및 대응 체계를 구축하는 것을 목표로 합니다.협의체는 '이상금융거래탐지시스템(FDS)'와 '자금세탁방지(AML)' 등 2개 분과로 운영됩니다.오는 10월까지 업권별 사고 사례를 바탕으로 취약점을 진단한 뒤, 이번 하반기 내로 '부정 결제 예방·대응 표준 실무지침'을 마련할 계획입니다.이종오 금감원 디지털·IT 부원장보는 "PG사 등이 이용자 편의성과 수익 확대에만 치중해 부정 결제 사고를 방치하면 결국 시장 신뢰를 잃게 될 것"이라고 경고했습니다.이 부원장보는 "금융회사 FDS가 걸러내지 못한 이상 거래를 PG사에서도 차단하지 못해 금융사고로 이어졌다"고 지적하며, "업권 차원의 통합 대응이 필요한 만큼, 금감원도 이번에 마련될 표준 실무지침이 감독 제도와 조화롭게 안착할 수 있도록 소통하겠다"고 강조했습니다.협의체에 참여하는 PG사들도 이에 공감하며, 각 사의 이상 거래 탐지 경험과 대응 사례를 적극적으로 공유하는 등 실무지침 마련에 능동적으로 협력하겠다고 밝혔습니다.