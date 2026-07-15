삼전·닉스 등 투자에…5월 통화량 32조 증가, 9개월 만에 최대폭

▲ 화폐 (자료사진)

지난 5월 통화량이 기업 예금과 증권·파생상품 거래 증거금 등이 늘면서 32조 원 넘게 불었습니다.한국은행이 15일 공개한 '통화 및 유동성' 통계에 따르면 올해 5월 평균 광의 통화량(M2 기준)은 4천184조 4천억 원으로 전월보다 32조 2천억 원, 0.8% 증가했습니다.지난해 8월 44조 5천억 원 증가한 이래 9개월 만에 최대 폭 증가하며 지난해 11월 이후 7개월 연속 증가세를 이어갔습니다.넓은 의미의 통화량 지표인 M2에는 현금, 요구불예금, 수시입출금식 예금(이상 M1) 외 머니마켓펀드(MMF), 2년 미만 정기 예·적금, 양도성예금증서(CD), 환매조건부채권(RP), 2년 미만 금융채, 2년 미만 금전신탁 등 곧바로 현금화할 수 있는 단기 금융상품이 포함됩니다.이 중 수시입출금식 예금이 한 달 새 24조 3천억 원 늘었습니다.기업 단기 여유자금과 증권·파생상품 거래를 위한 증거금 등이 유입되면서 2003년 통계 집계 이래 최대폭으로 증가했습니다.2년 미만 금전신탁도 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 기업의 예치자금 유입 등의 영향으로 3조 8천억 원 증가했습니다.전월 3조 2천억 원 감소에서 증가로 돌아섰습니다.경제 주체별로는 비금융기업(+30조 1천억 원)과 기타금융기관(+11조 8천억 원), 사회보장기구 및 지방정부(+3조 원) 등은 증가했으나, 가계 및 비영리단체(-19조 원)는 감소했습니다.현금·요구불예금·수시입출식 예금만 포함하는 좁은 의미의 통화량 M1은 1천398조 2천억 원으로 전월보다 1.9%, 26조 2천억 원 증가했습니다.수시입출식 예금 증가 등에 2021년 1월 이후 5년 4개월 만에 최대폭으로 늘었습니다(사진=연합뉴스)