[연예PICK] "제니와 커피 마실래" 소속사 무작정 찾아간 유튜버 결국

그룹 블랙핑크 제니를 만나겠다며 개인 기획사 사옥까지 무작정 찾아가 '사생팬' 논란을 빚은 유튜버 포테이토 터틀이 결국 고개를 숙였습니다.



포테이토 터틀은 어제(14일) 자신의 SNS를 통해 경솔했던 행동을 깊이 반성한다며 공식 사과문을 올렸습니다.



약 36만 명의 구독자를 보유한 포테이토 터틀은 그동안 100개의 버킷리스트를 이뤄나가는 콘텐츠를 제작해 왔습니다.



버킷리스트를 하나하나 달성하면서 누리꾼들 응원을 받았는데, 이번에 시도한 85번째 버킷리스트 '제니와 커피 한 잔 하기'는 무리수가 됐습니다.



이 도전 과제를 완수하겠다며 제니의 1인 기획사 사옥을 예고 없이 방문하는 영상을 올렸다가 거센 비판에 직면한 겁니다.



영상 속 그는 회사 초인종을 무작정 누른 뒤 스태프에게 편지와 꽃다발을 전달하는가 하면, 제니의 공연장까지 찾아가 '제니 언니 커피 한잔할래요?'라는 문구가 적힌 피켓을 들고 서 있었습니다.



영상이 공개된 후 누리꾼들 사이에서는 사전 약속 없이 무작정 사적인 공간에 찾아가는 행동이 아티스트에게 위협이 될 수 있다며 '사생팬'과 다름없는 행동이라는 거센 비판이 쏟아졌습니다.



논란이 커지자 포테이토 터틀은 해당 영상을 즉각 비공개로 전환하고 사과문을 올려 진화에 나섰습니다.



그는 아이돌 팬 문화와 대중 공연 에티켓에 너무 무지해 벌어진 일이라며 책임을 인정했습니다.



또 기획사를 불쑥 찾아가 선물을 전달하는 방식이 상대방에게 압박이나 위협이 될 수 있다는 점을 인지하지 못했다며 고개를 숙였습니다.



다만, 조회수를 노리고 고의로 연출한 콘텐츠라는 지적에 대해서는 선을 그었습니다.



포테이토 터틀은 그저 제니를 좋아하는 한 명의 팬으로서 진심을 전하고 싶었을 뿐, 결코 조회수를 높이기 위해 아티스트를 이용한 것은 아니라고 해명했습니다.



(취재: 강선애, 영상편집: 류지수, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)