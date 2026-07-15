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[연예PICK] "제니와 커피 마실래" 소속사 무작정 찾아간 유튜버 결국

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작성 2026.07.15 15:21 조회수
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그룹 블랙핑크 제니를 만나겠다며 개인 기획사 사옥까지 무작정 찾아가 '사생팬' 논란을 빚은 유튜버 포테이토 터틀이 결국 고개를 숙였습니다.

포테이토 터틀은 어제(14일) 자신의 SNS를 통해 경솔했던 행동을 깊이 반성한다며 공식 사과문을 올렸습니다.

약 36만 명의 구독자를 보유한 포테이토 터틀은 그동안 100개의 버킷리스트를 이뤄나가는 콘텐츠를 제작해 왔습니다.

버킷리스트를 하나하나 달성하면서 누리꾼들 응원을 받았는데, 이번에 시도한 85번째 버킷리스트 '제니와 커피 한 잔 하기'는 무리수가 됐습니다.

이 도전 과제를 완수하겠다며 제니의 1인 기획사 사옥을 예고 없이 방문하는 영상을 올렸다가 거센 비판에 직면한 겁니다.

영상 속 그는 회사 초인종을 무작정 누른 뒤 스태프에게 편지와 꽃다발을 전달하는가 하면, 제니의 공연장까지 찾아가 '제니 언니 커피 한잔할래요?'라는 문구가 적힌 피켓을 들고 서 있었습니다.

영상이 공개된 후 누리꾼들 사이에서는 사전 약속 없이 무작정 사적인 공간에 찾아가는 행동이 아티스트에게 위협이 될 수 있다며 '사생팬'과 다름없는 행동이라는 거센 비판이 쏟아졌습니다.

논란이 커지자 포테이토 터틀은 해당 영상을 즉각 비공개로 전환하고 사과문을 올려 진화에 나섰습니다.

그는 아이돌 팬 문화와 대중 공연 에티켓에 너무 무지해 벌어진 일이라며 책임을 인정했습니다.

또 기획사를 불쑥 찾아가 선물을 전달하는 방식이 상대방에게 압박이나 위협이 될 수 있다는 점을 인지하지 못했다며 고개를 숙였습니다.

다만, 조회수를 노리고 고의로 연출한 콘텐츠라는 지적에 대해서는 선을 그었습니다.

포테이토 터틀은 그저 제니를 좋아하는 한 명의 팬으로서 진심을 전하고 싶었을 뿐, 결코 조회수를 높이기 위해 아티스트를 이용한 것은 아니라고 해명했습니다.

(취재: 강선애, 영상편집: 류지수, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
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