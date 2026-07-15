미리 흉기 챙겨서…영화관서 친구 찌르고 도주한 40대 체포

충남서산경찰서는 지인에게 흉기를 휘두른 혐의(살인미수)로 40대 A 씨를 붙잡아 조사하고 있다고 오늘(15일) 밝혔습니다.



A 씨는 전날 오후 10시쯤 충남 서산시 동문동의 한 영화관 매표소 앞에서 친구인 40대 B 씨의 어깨 부위 등을 흉기로 찌르고 달아난 혐의를 받고 있습니다.



A 씨 신원 등을 특정해 추적에 나선 경찰은 3시간여 만인 이날 오전 1시쯤 서산시 해미면의 한 도로에서 운전 중인 그를 발견해 체포했습니다.



경찰조사 결과 이들은 어렸을 때부터 알고 지내온 친구 사이로, 당시에도 영화관에서 만나자고 서로 약속했던 것으로 파악됐습니다.



이후 A 씨는 영화관에서 B 씨를 보자마자 미리 준비해 소지하고 있던 흉기를 꺼내 범행한 것으로 조사됐습니다.



경찰은 A 씨를 상대로 자세한 범행 동기와 경위를 조사하는 한편 A 씨에 대해 구속영장을 신청할 방침입니다.



(사진=연합뉴스)