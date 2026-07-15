[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…장윤기 수사팀장 구속 송치 "유가족에 사죄"

1. 요즘 우리 증시 보면 여러분은 어떤 생각하십니까? 많은 분들이 롤러코스터 같다고 생각하실 것 같은데요. 오늘(15일) 코스피 미국발 훈풍에 힘입어서 3거래일 만에 7% 넘게 상승하면서 7천 선을 회복했습니다. 매수 사이드카까지 발동됐는데요. 최근 변동성이 극심한 국내 증시에 대한 우려의 목소리가 커지면서 단일 종목 레버리지 ETF 관련 시장 상황을 점검하기 위한 긴급회의가 열리기도 했습니다. 이재명 대통령 오늘 부처 업무보고를 받는 자리에서 이 문제에 대한 보완 대책을 신속하게 마련하라고 금융당국에 지시하기도 했습니다.



2. 이재명 대통령이 삶으로 체감하는 대체 불가 대한민국이라는 주제로 청와대 영빈관에서 취임 후 두 번째 정부 부처 업무보고를 받기 시작했습니다. 첫날 재정경제부와 국세청, 금융위원회를 대상으로 한 업무보고에는 20여 명의 국민 참관단도 참석했습니다. 이재명 대통령은 "개혁과 혁신을 강조하면서도 우리 사회의 담합과 물가 농단, 세금 체납 같은 비정상이 너무 많다. 비정상의 정상화에 과감하게 나서야 한다"고 강조했습니다.



3. 경찰 특별수사단이 장윤기 사건을 담당했던 경찰 수사팀장 A 경감을 증거인멸 혐의로 오늘 검찰에 구속 송치했습니다. A 경감은 장윤기 씨 사건을 수사하면서 성범죄 계획 정황의 핵심 증거물인 케이블 타이와 리얼돌 등의 실물을 확보하지 않거나, 확보하지 말도록 지시한 혐의를 받고 있습니다. 특별수사단은 사건의 실체적인 진실을 밝혀야 할 수사 담당자가 도리어 증거물을 은닉함으로써 피해자와 유가족에게 씻기 힘든 상처를 드렸다며 깊이 사죄드린다고 밝혔습니다.



4. 최저임금위원회가 내년도 최저임금을 올해보다 시간당 380원, 3.7% 오른 시간당 1만 700원으로 결정했습니다. 앞서 노동계는 16.3% 오른 1만 2천 원 안을, 경영계는 동결안을 제시하면서 10차례 넘는 협상을 이어간 끝에 오늘 새벽 이렇게 확정한 겁니다. 노동계와 경영계 모두 아쉬움을 나타낸 가운데 노동부 장관이 다음 달 5일까지 확정 고시하면 새로운 최저임금은 내년 1월 1일부터 적용됩니다.