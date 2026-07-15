피해 여고생 모른다던 장윤기, 휴대전화서 인지 정황 발견

▲ 장윤기

우발적 범행을 주장한 장윤기(23)가 살인 범행 전 피해자를 일방적으로 알았을 것으로 추정되는 정황이 발견돼 경찰이 수사를 벌이고 있습니다.경찰청 국가수사본부 특별수사단은 오늘(15일) 광주경찰청에서 장윤기 수사 비위 의혹에 대한 중간 수사 결과를 발표하는 언론 브리핑을 열었습니다.특별수사단은 장윤기가 범행 훨씬 이전부터 피해자인 고(故) 이채원(16) 양을 일방적으로 알고 있던 것으로 추정할 정황을 발견했다고 발표했습니다.정황에 대해서는 구체적으로 공개하지는 않았지만, 장윤기가 검거 당시 소지 중이던 휴대전화(공기계)에서 발견했다고 설명했습니다.특별수사단 관계자는 "이 양은 장윤기를 알지 못했지만, 장윤기가 이 양을 계획적으로 노린 흔적으로 볼만한 정황이 있다"며 "수사 중인 사항이고 2차 피해 등을 우려해 구체적인 정황은 공개할 수 없다"고 말했습니다.이러한 정황을 살인 사건을 담당한 광산경찰서 수사팀도 초기 인지했지만, 수사하지 않은 경위에 대해서도 특별수사단이 살펴보고 있습니다.그동안 경찰 수사 과정에서 우발적 범행을 주장해온 장윤기는 지난 13일 광주지법에서 열린 2차 공판에서 성범죄 목적의 범행을 인정했습니다.검찰로 송치되던 지난 5월 14일 당시 취재진에게도 여고생인 줄 몰랐다는 취지로 계획 범죄를 부인한 바 있습니다.