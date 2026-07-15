"제니와 커피 마시겠다" 소속사 무작정 찾아간 유튜버…결국 고개 숙였다

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그룹 블랙핑크 제니를 만나기 위해 개인 기획사 사옥까지 무작정 찾아가는 영상을 올려 '사생팬' 논란에 휩싸였던 유튜버 포테이토 터틀(본명 송지윤)이 결국 사과했다.지난 14일 포테이토 터틀은 자신의 SNS를 통해 "최근 제가 올린 영상으로 인해 불편함을 느끼신 모든 분들께 진심으로 사과드린다"며 "남겨주신 댓글들 하나하나 읽어보며 제 경솔했던 행동에 대해 깊이 반성하고 있다"라고 사과문을 게시했다.포테이토 터틀은 논란이 된 콘텐츠의 기획 의도에 대해 "저는 현재 100개의 버킷리스트에 도전하고 있다"라며 "이 중에는 '아이슬란드에서 오로라 보기'처럼 비교적 이루기 쉬운 도전도 있지만 '제니와 커피 한잔하기'처럼 현실적으로 이루기 어려운 도전도 있다"라고 운을 뗐다.그는 "불가능해 보이는 것에 도전해 보고 싶었다. 문을 두드려보고 싶었고, 저만의 길을 찾아보고 싶었다"라며 "물론 회사를 찾아가거나 공연에 간다고 해서 실제로 제니 언니와 커피를 마실 수 있을 것이라 생각한 건 아니다"라고 해명했다.이어 과도한 연출이 빚어진 배경으로 "평소 영상을 만들며 해외 콘텐츠들을 자주 참고하곤 한다. 해외에서는 유명인을 샤라웃하는 콘텐츠가 종종 있다 보니 저도 제 진심을 전하고 싶은 마음에 영상을 제작했다"며 "하지만 제 생각이 짧았다. 많은 분들께 불편을 드린 점 진심으로 죄송하다"라고 고개를 숙였다.앞서 포테이토 터틀은 자신의 채널에 버킷리스트 중 하나인 '제니랑 커피 한잔하기'를 실현하겠다며 제니의 1인 기획사인 OA엔터테인먼트 사옥을 직접 방문하는 영상을 올려 논란의 중심에 섰다. 영상 속 그는 회사 출입문의 초인종을 무작정 누른 뒤 편지와 꽃다발을 전달하는가 하면, 제니의 공연장을 찾아가 '제니 언니 커피 한잔할래요?'라는 문구가 적힌 피켓을 들고 서 있는 등의 행동을 보였다.영상이 공개된 후 누리꾼들 사이에서는 사전 약속 없이 무작정 사적인 공간에 찾아가는 행동이 아티스트에게 위협이 될 수 있으며, '사생팬'과 다름없는 행동이라는 거센 비판이 쏟아졌다. 논란이 커지자 포테이토 터틀은 해당 영상을 즉각 비공개로 전환하고 사과문을 올리며 진화에 나섰다.포테이토 터틀은 " 회사를 무작정 찾아가 편지와 꽃다발을 전달한 행동이 사생으로 비춰질 수 있다는 점을 인지하지 못했다. 편지를 전달하고 이 과정을 영상으로 만들어 진심을 전하고 싶다는 마음이었지만 그 방식이 잘못됐다"며 "제가 아이돌 팬 문화에 대해 너무 무지했던 것 같다. 앞으로는 더 신중하게 행동하겠다. 죄송하다"라고 사과했다.또 공연장에서 피켓을 들었던 행동에 대해서도 "살면서 공연에 처음 가다 보니 공연 문화에 대한 이해가 부족했다. 공연장에서 피켓을 든 행동 역시 진심으로 사과드린다. 앞으로는 공연 관람 에티켓을 지키며 이와 같은 실수를 반복하지 않겠다"고 했다.다만 포테이토 터틀은 자신의 행동이 오로지 조회수를 높이기 위한 기획이라는 지적에 대해서는 선을 그었다. 그는 "제가 콘텐츠를 목적으로 제니 언니를 이용했다는 얘기는 절대 사실이 아니다"라고 강조하며 "저는 그저 제니 언니를 좋아하는 한 명의 팬으로서 제 진심을 전하고 싶었다. 부디 제 진심이 부족했던 제 행동으로 인해 가려지지 않길 바란다"라고 덧붙였다.[사진 = SBS연예뉴스 DB, 포테이토 터틀 인스타그램 캡처]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)