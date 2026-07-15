'장동혁 임명' 주현철 국힘 외신대변인 사퇴…"장동혁에 짐 안 되게"

▲ 국민의힘 주현철 외신대변인

당내 인사들을 겨냥한 과격한 발언들로 논란이 됐던 국민의힘 주현철 외신대변인이 오늘(15일) 사퇴했습니다.주 외신대변인은 오늘 페이스북을 통해 "제가 굳게 믿는 국가적 사명과 방향성이 혹여라도 대표님께 짐이 되거나 당에 부담을 지우는 일은 결단코 없어야 한다고 생각했다"며 "제 신념을 꺾으면서까지 자리를 지키는 것은 저 자신을 속이는 일이고, 당원 여러분을 기만하는 일"이라며 사의를 표명했습니다.그는 그동안 소셜미디어에서 당의 공식 입장보다는 장동혁 대표 개인의 입장을 대변한다는 지적을 받아왔습니다.특히 오세훈 서울시장을 향해 "대권을 향한 치밀하고도 탐욕스러운 당내 세력 구축", "기소됐는데도 탈당 않고 버티는 건 정치인의 도리가 아니다"라고 맹비난해 논란이 됐습니다.무소속 한동훈 의원이 장 대표 가족상에 조문한 일을 두고는 "애도가 아니라 철저히 계산된 얄팍한 정치 행위"라고 비판하고, 유튜브에선 사무처를 겨냥해 "당 대표가 (중략) 죽기를 바라는 사무처 직원들이 있다"고 발언해 당 사무처 노조에서 사과를 공식 요구한 일도 있었습니다.또 이성권 의원과 관련해선 "부산은 이런 사람을 의원이라 뽑아놓고 잠을 자나"라고 표현하는 등 주로 장 대표와 관계가 좋지 못한 인사들을 겨냥해 거친 발언을 이어왔습니다.(사진=유튜브 '그라운드씨' 캡처, 연합뉴스)