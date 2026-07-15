[날씨] 오후까지 곳곳 약한 비…다시 폭염 기승

밤사이 무섭게 쏟아지는 빗소리에 잠자리 뒤척이신 분들도 계실 텐데요.



현재는 비가 그치고 이렇게 하늘 표정 잔뜩 흐리기만 합니다.



레이더 영상도 한번 살펴보시겠습니다.



비가 대부분 이렇게 소강상태에 들었는데요.



어제(14일) 밤사이에는 수도권과 강원 지역에 많은 비가 집중되면서 서울 강북구에 130mm가 넘는 큰 비가 내렸고요.



또 서울에는 한때 시간당 25mm 안팎의 강한 비가 쏟아지기도 했습니다.



오늘 곳곳에 오후까지 약한 비가 이어지다 그치겠습니다.



비구름이 지나간 뒤로는 다시 폭염과 열대야가 기승이겠습니다.



오늘 전국 대부분 지역의 체감온도 31도 이상 오르겠고요.



특히 폭염 경보가 내려져 있는 포항의 기온은 38도까지 치솟겠습니다.



주 후반으로 가면서 다시 정체 전선의 영향을 받습니다.



충청 이남 지역에 비가 내리겠고요.



일요일에는 전국에 장맛비 소식이 들어 있습니다.



(안수진 기상캐스터)