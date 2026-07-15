손 흔들며 "살려주세요"…반복되는 추락 사고

<앵커>



서귀포의 한 항구에서 차량이 바다로 추락하는 사고가 발생했습니다. 현장을 목격한 낚시객의 신속한 신고로, 차량에 타고 있던 70대 여성은 9분 만에 무사히 구조됐습니다. 제주 항포구에서 비슷한 사고가 잇따르면서 안전시설 점검의 필요성이 커지고 있습니다.



JIBS 권민지 기자가 보도합니다.



<기자>



항구 앞바다에 차량 한 대가 위태롭게 떠 있습니다.



해양경찰과 119 구조대원들이 차량을 향해 헤엄쳐 갑니다.



[해경 : 현재 차량 해상으로 서서히 가라앉고 있음.]



한 낚시객이 탄 차량이 갑자기 돌진하면서 바다로 추락한 겁니다.



다행히 인근에 목격자가 있어 즉시 신고가 이뤄졌습니다.



[이재석/목격자 : 바다 쪽을 보니까 차가 둥둥 떠내려가는 거예요. 너무 놀랐죠. 저를 보고서 창 내리시고 손을 막 흔드시더라고요. 살려달라고. 그래서 제가 119에 전화해서….]



구조대가 도착했을 당시 차량은 바닷속으로 가라앉고 있었습니다.



운전자는 차량 안에서 엎드린 채 발견됐고, 신고 접수 9분 만에 구조돼 병원으로 옮겨졌습니다.



해경 조사 결과 운전자는 차량을 정차하는 과정에서 바다로 추락한 것으로 파악됐습니다.



해경은 브레이크를 밟았지만, 차량이 움직였다는 운전자 진술을 토대로 정확한 사건 경위를 확인하고 있습니다.



2년 전에도 서귀포에서 트럭 한 대가 바다로 돌진해 추락하는 사고가 발생했습니다.



이 사고로 트럭에 타고 있던 60대와 70대 부부가 심정지 상태로 구조돼 병원으로 이송됐습니다.



최근 5년간 제주 지역 항포구에서 발생한 차량 추락 사고는 모두 20여 건으로, 10명 가까이 숨졌습니다.



차량 추락 사고가 반복되면서 추락 방지 시설과 안전표지 등 항포구 안전 관리도 다시 점검해야 한다는 지적이 나옵니다.



해경은 항포구 주변에서는 속도를 줄이고, 차량을 세울 때 제동 상태를 반드시 확인해 달라고 당부했습니다.



(영상취재 : 강명철 JIBS, 화면제공 : 서귀포해양경찰서·제주소방안전본부·시청자 남신형)



JIBS 권민지