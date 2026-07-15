"협조 부탁드려요" 경찰 전화 받은 차주…알고 보니 뒤쫓던 강도

충남 천안의 한 편의점 직원을 흉기로 위협한 뒤 현금을 훔쳐 달아난 30대가 눈썰미 좋은 경찰관에게 붙잡혔습니다.



충남천안동남경찰서는 특수강도 혐의로 30대 A 씨를 붙잡아 조사 중이라고 오늘(15일) 밝혔습니다.



A 씨는 지난 13일 오전 11시34분 천안시 동남구 신부동의 한 편의점에 흉기를 들고 침입해 가게 밖으로 피신하려는 직원 B 씨를 붙잡은 뒤 협박하고 현금 18만 원을 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있습니다.



당시 용의자 추적에 나선 경찰은 A 씨의 도주 경로를 파악해 뒤를 쫓았습니다.



A 씨는 편의점을 나온 뒤 걸어 다니며 택시를 두차례 갈아타는 방식으로 이동 경로를 복잡하게 했는데, 경찰은 동남구 원성동의 한 도로 폐쇄회로(CC)TV 사각지대를 끝으로 그를 놓쳤습니다.



이후 인근에 주차된 승용차 블랙박스 영상을 통해서라도 A 씨의 동선을 추가로 파악하려고 차주에게 경찰임을 밝히고 연락했는데 알고 보니 이 차의 주인이 A 씨였습니다.



인근 다세대주택에서 나온 A 씨는 도주 당시 착용했던 마스크와 모자를 벗고 옷을 갈아입은 뒤였지만 A 씨의 신장과 체형 등이 추적 중인 용의자와 유사한 것을 눈치챈 경찰은 추궁 끝에 A 씨의 자백을 받아냈고 범행 약 3시간 만에 검거에 성공했습니다.



경찰은 A 씨가 하천에 버린 흉기와 훔친 현금 등을 회수하고, A 씨에 대해 구속영장을 신청했습니다.



그는 빚을 갚으려고 범행했다고 경찰에 진술한 것으로 알려졌습니다.



경찰은 어깨통증을 호소하는 B 씨의 병원 진단서 등에 따라 특수강도에서 강도상해로 혐의 전환도 고려 중입니다.



경찰 관계자는 "A 씨가 당시 갑작스러운 경찰의 협조 요청에 살짝 당황한 것처럼 보였다"며 "협조에 응하지 않으면 경찰의 의심을 살 것이라 판단한 것 같고, 옷을 갈아입은 뒤였기 때문에 문제가 없을 것이라 생각했던 것 같다"고 밝혔습니다.



(사진=연합뉴스)