6월 주택 매매소비심리 상승…상승 국면 지속

서울과 경기권 반도체 벨트 배후지역을 중심으로 집값 오름세가 이어지는 가운데 지난달 주택 매매심리도 소폭 상승했습니다.



15일 국토연구원이 발표한 부동산 시장 소비자 심리조사 결과에 따르면 6월 전국 주택 매매시장 소비심리지수는 지난달 대비 2.1포인트 오른 118.8을 기록하며 상승 국면을 유지했습니다.



부동산시장 소비심리지수는 매달 마지막 주에 전국 152개 시군구에서 영업 중인 중개업소와 일반 가구를 대상으로 조사합니다.



지수가 100을 넘으면 가격이 올랐거나 거래가 늘었다는 응답이 많음을 뜻합니다.



95 미만은 하강 국면, 95 이상∼115 미만은 보합 국면, 115 이상은 상승 국면으로 구분합니다.



수도권은 127.4로 2.2포인트 올라 상승 국면을 유지했습니다.



서울은 138.0으로 2.4포인트, 경기는 125.7로 3.5포인트 올랐고 인천은 107.0으로 4.8포인트 하락했습니다.



비수도권은 108.8로 2.5포인트 상승해 보합 국면을 이어갔습니다.



주택 전세시장 소비심리지수는 전국이 113.0으로 0.2포인트 하락하며 보합 국면을 유지했습니다.



수도권은 119.4로 0.4포인트 올라 상승 국면이 계속됐습니다.



서울은 123.8로 0.4포인트 하락했고 경기는 118.1로 전월과 동일했으며 인천은 113.4로 4.2포인트 올랐습니다.



비수도권은 105.8로 0.5포인트 하락해 보합 국면을 유지했습니다.



주택과 토지를 합친 전국 부동산 시장 소비심리지수는 전월 대비 0.9포인트 오른 112.3을 기록했습니다.