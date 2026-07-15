6월 자동차 수출·내수 모두 증가…친환경차 월간 수출 첫 10만 대 돌파

▲ 수출 기다리는 자동차

지난달 자동차 수출액이 역대 6월 중 최대치를 달성한 데 더해 내수 판매량과 생산량까지 '트리플 플러스'를 기록했습니다.친환경차는 첫 월간 수출 10만 대를 돌파하면서 강세를 이어갔습니다.산업통상부가 15일 발표한 '6월 자동차 산업 동향'에 따르면 자동차 수출액은 전년 동월 대비 5.8% 증가한 67억 1천만 달러로 역대 6월 중 최대 수출 실적을 냈습니다.전년도 중고차 수출 호실적에 따른 기저효과와 중동전쟁 등의 영향으로 아시아(5억 4천만 달러·-13.7%)와 중동(4억 6천만 달러·-11.4%)에서는 수출이 감소했지만, 주력 시장인 북미(36억 1천만 달러·12.3%), 유럽연합(8억 7천만 달러·13.7%)에서 수출이 증가했습니다.특히 지난달 친환경차 수출량은 35.4% 증가한 총 10만 2천554대로 전체 자동차 수출량 26만 8천169대의 38.2%에 달했습니다.친환경차 월 수출 대수가 10만 대를 넘어선 것은 이번이 처음입니다.친환경차 수출액은 31.3% 증가한 29억 달러였습니다.미국과 유럽에서도 각각 하이브리드차와 전기차가 수출 확대를 견인했다고 산업부는 설명했습니다.친환경차는 내수 시장에서도 전체 판매량의 59%를 차지하며 견조한 실적을 거뒀습니다.판매량은 지난해 동기보다 29.6% 증가한 9만 4천222대로, 그중 전기차는 92.1% 증가해 3만 9천31대가 팔렸습니다.지난달 전체 자동차 내수 판매량은 9.5% 증가한 15만 9천725대로 집계됐습니다.자동차 생산은 39만 4천210대로 11.6% 증가했습니다.내수판매 증가세와 공급 차질이 빚어졌던 부품의 대체 공급이 정상화된 영향으로 해석됩니다.올해 상반기 기준으로는 자동차 생산은 지난해 같은 기간 211만 1천101대와 비슷한 211만 783대로 보합세를 보였습니다.상반기 내수 판매량은 84만 7천630대, 수출 물량은 144만 1천108대로 각각 2.5%, 2.1% 증가했습니다.다만 수출액은 중고차 수출 감소 등의 이유로 전년 동기 대비 1.1% 감소한 359억 5천만 달러였습니다.승용차 모델별로 상반기 내수 판매는 쏘렌토가 5만 5천426대로 가장 많았고 모델Y 4만 3천359대, 그랜저 3만 8천390대 순으로 뒤를 이었습니다.6월에는 그랜저가 1만 62대로 모델Y 9천188대, 쏘렌토 8천561대를 제치고 1위를 차지했습니다.수출에서는 트랙스가 6월 3만 545대, 상반기 17만 2천121대로 모두 1위를 지켰습니다.