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장동혁 "한동훈, 국힘 사지로 몰고 왜 복당하나…명분 상실"

유영규 기자
작성 2026.07.15 11:05 조회수
장동혁 "한동훈, 국힘 사지로 몰고 왜 복당하나…명분 상실"
▲ 장동혁 대표(왼쪽)와 한동훈 전 대표

국민의힘 장동혁 대표는 오늘(15일) 무소속 한동훈 의원을 향해 "자신은 계엄을 막고 탄핵을 주도한 사람으로 남고, 추경호 시장과 국민의힘은 사지로 몰아넣고 갑자기 국민의힘에 복당하겠다는 게 도대체 무슨 논리냐"라고 비판했습니다.

장 대표는 오늘 펜앤마이크TV에서 비상계엄 사태 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 대구시장의 비상계엄 해제 표결 방해 혐의 재판을 언급하며 이같이 말했습니다.

그는 추 시장 재판에서 자당 안철수 의원이 최근 "국민의힘 의원들에게 국회가 아닌 당사로 모이라고 처음 공지한 인물이 한동훈 당시 당 대표로 안다"고 언급한 것을 거론하며 "안 의원이 증언한 다음에도 그게 계속 틀렸다고 주장하면, 추 시장은 내란죄 공범으로 처벌을 받으라는 것이냐"고 반문했습니다.

이어 "한 전 대표가 (12·3 비상계엄 당시) '당사로 가자고 먼저 얘기한 건 접니다'라고만 얘기했으면 이 사건은 전혀 다른 국면으로 갔을 것"이라며 "이제 한 전 대표의 복당에 대해 언급할만한 명분이 상실됐다. 그 어떤 기반도 이제는 남아있지 않다"고 밝혔습니다.

그는 또 "한 사람을 우리 편으로 데려오는 게 중요한 게 아니라 데려왔을 때 우리의 힘이 강화할 때 덧셈 정치라고 할 수 있는데 오히려 전력이 떨어진다면 그건 뺄셈 정치"라고 밝혔습니다.

이어 "정말 총 잘 쏘는 스나이퍼를 데려왔는데 그 사람이 적을 향해 총을 쏘면 전투력에 정말 도움이 되겠지만 그 기막힌 총 솜씨를 우리 편을 향해 쏜다면 그것은 큰 재앙이 아니겠느냐"고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
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