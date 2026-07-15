오세훈, 민선 9기 첫 간부회의 주재…'야간경제 활성화' 논의

▲ 반포대교 무지개분수

서울시가 오세훈 서울시장 주재로 민선 9기 첫 정례간부회의를 열고 새로운 성장전략인 '야간경제 활성화'를 논의했습니다.회의 핵심의제로 선정된 야간경제 활성화는 관광·문화·상권·교통을 유기적으로 연계해 서울의 새로운 성장동력으로 만들겠다는 전략입니다.증가하는 외국인 관광객의 소비를 지역 골목상권으로 확산하고, 퇴근 이후 비어가는 도심에 활력을 불어넣어 '24시간 살아 움직이는 글로벌 도시 서울'을 조성한다는 것입니다.서울시는 야간경제 활성화를 전담하는 '야간경제총괄특보'를 신설하고 이를 중심으로 기획조정실·경제실·문화본부·교통실·홍보기획관· 관광체육국·민생노동국 등 7개 부서가 참여하는 태스크포스(TF)를 본격적으로 가동합니다.이달 중으로 경제실 내에는 야간경제 정책을 상시 관리할 전담팀도 신설하는 등 역량을 집중합니다.다음 달에는 소상공인과 전문가 등이 참여하는 민관 합동 거버넌스를 구성해 지역별 특성을 반영한 야간경제 활성화 방안과 주민과의 갈등 조정·상생 방안을 논의합니다.서울시는 서울 곳곳에 흩어진 야간 인프라와 콘텐츠를 하나로 잇는 '야간 경제 통합 브랜드'를 개발할 계획입니다.명칭은 시민 공모로 선정하기로 했습니다.한강과 동대문디자인플라자(DDP), 남산 등 야간 명소를 중심으로 '야간경제 상생특구'를 지정하고 옥외영업 시간 연장·심야 대중교통 지원 등을 추진하는 방안을 검토하고 있습니다.지역별로는 DDP의 경우 방문객이 인근 상권까지 자연스레 이동하도록 연계를 강화하고, 내년 개장을 앞둔 도봉구 서울아레나 일대에는 관광객을 위한 숙박·상권 등 배후 시설을 함께 조성합니다.한강과 서울물빛나루 등 수변공간은 야간 이용 제약을 완화해 24시간 체류와 소비가 가능한 경제 거점으로 육성할 계획입니다.시는 또한 '야장'(옥외영업) 문화를 지역 야간경제 핵심 콘텐츠로 육성하기 위해 '서울 달빛야장' 브랜드를 출범합니다.보행 안전이 확보된 구역을 중심으로 합법적인 도로점용과 옥외영업이 가능하도록 자치구 조례 개정을 지원하고 보도 폭과 영업시간, 위생 수칙 등을 담은 표준 가이드라인도 마련합니다.이를 토대로 위생·안전 기준을 갖춘 '서울 달빛야장'을 5곳 선정해 올해 시범 운영한 뒤 2028년까지 25곳으로 확대한다는 계획입니다.이외에도 문화·체육·관광 인프라의 야간 운영을 확대하고, 한강공원 '나이트 사우나', DDP '겨울잠자기 대회' 등 이색 야간 콘텐츠를 발굴합니다.시민들이 안심하고 서울의 밤을 즐길 수 있도록 무질서 행위에 대해서는 단속을 강화하고, 심야버스를 확대 운영하는 등 편의성도 높여나갈 계획입니다.야장 운영으로 지역주민들이 피해를 보지 않도록 상인과 주민 간 소음 차단 조치, 정시 마감 등 내용을 담은 '상생협약'을 체결하도록 하고 위반 시 영업을 제한하는 방안을 검토합니다.야장 수익 일부를 상생기금으로 적립해 지역 환경 개선에 재투자하는 방안도 추진합니다.오세훈 시장은 "야간경제는 문화와 관광, 교통, 경제정책이 함께 움직여야 완성되는 서울의 새로운 성장전략"이라며 "'외로움 없는 서울', '기후동행카드', '다시 강북전성시대 2.0'에 이어 시민이 일상에서 체감하는 대표 정책으로 만들어 달라"고 당부했습니다.야간경제 활성화는 '글로벌 TOP3 도시 서울'을 실현하기 위한 최상위 시정 로드맵 'G3 서울플랜'을 수립 중인 'G3 서울 기획위원회'에서도 핵심 전략과제로 논의되고 있습니다.서울시는 이번 간부회의 논의와 G3 서울 기획위원회가 도출한 방안을 바탕으로 8월 초 '서울시 야간경제 활성화 종합계획'을 발표할 계획이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)