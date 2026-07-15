'서울의 봄' 제작사X'짠한형' 제작진 뭉쳤다…글로벌 출연진 모집

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천만 영화 제작사 '하이브미디어코프'와 예능 콘텐츠 강자 '발라컴퍼니'가 힘을 합쳐 글로벌 예능 토크쇼 '걸크크'를 론칭한다.'걸크크'는 'Girls Cross Talk Club'의 줄임말로, 전 세계를 대표하는 여성들이 한자리에 모여 연애·직업·문화·라이프스타일 등 다양한 주제를 두고 솔직하고 유쾌한 토크를 펼칠 예정이다. 국경과 금기를 허무는 '하이퍼리얼' 가치관 배틀 토크쇼를 예고한 만큼, 새로운 글로벌 토크쇼 '걸크크'에 누가 합류하게 될지 관심이 쏠리고 있다.'걸크크'는 만 19세(2007년생) 이상 한국어로 의사소통이 가능한 전 세계 여성을 대상으로, 프로그램을 함께 이끌 '글로벌여성 크루' 출연자를 모집한다. 국적과 직업에는 제한이 없으며, 해외 거주자도 촬영 일정에 맞춰 한국 입국 및 체류가 가능하다면 지원할 수 있다. '걸크크' 출연자 모집 요강은 공식 SNS에서 확인할 수 있으며, 참가 신청은 구글 폼 지원서를 통해 접수할 수 있다.이 신규 예능에 관심이 쏠리는 건 제작진의 역량 때문이다. 천만 영화 '서울의 봄'을 비롯해 '내부자들', '남산의 부장들' 등을 제작한 하이브미디어코프와 유튜브 구독자 212만 명·누적 조회수 6억을 돌파한 메가 채널 '짠한형 신동엽'을 제작하는 발라컴퍼니가 의기 투합했다. 이름값을 내세운 기성 연예인이 아닌 끼와 입담을 갖춘 글로벌 출연자를 통해 참신한 재미를 선사하겠다는 각오다.제작진은 "전 세계를 대표하는 여성들이 모여 서로 다른 문화지만 비슷한 고민을 안고 가식, 눈치, 필터 없이 자신의 이야기를 나누는 새로운 글로벌 토크쇼"라며 "자신만의 개성과 스토리를 가진 많은 분들의 지원을 기다린다"고 전했다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)