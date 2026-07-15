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[자막뉴스] "커피 리필해줘" 난동 이유가?…머리채 잡고 '퍽퍽' 충격 제보

김지욱 기자
작성 2026.07.15 13:47 조회수
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커피를 리필해주지 않는다는 이유로 카페에서 난동을 부리고 업주의 머리채를 잡는 등 난동을 부린 중년 여성이 공분을 사고 있습니다.

지난 13일 한 온라인 커뮤니티에는 '커피 리필 안 해줬다고 여사장 머리채 잡은 할머니'라는 제목의 글이 올라왔습니다.

함께 공개된 영상에는 흰색 모자를 쓴 중년 여성이 검은색 옷을 입은 여성과 실랑이를 벌이다 갑자기 머리채를 움켜쥐고 거칠게 흔드는 장면이 포착됐습니다.

중년 여성은 고함을 치듯이 다가가 주먹을 움켜쥐며 위협을 가하더니 이내 젊은 여성의 머리채를 잡고 마구 흔든 뒤 바닥에 밀어 넘어뜨렸습니다.

폭행 당한 피해자가 이에 항의하자 중년 여성은 다시 한 차례 더 위협을 가한 뒤 빠르게 현장을 벗어났습니다.

글쓴이는 "커피를 리필해주지 않았다는 이유로 카페에서 행패를 부리고 사장의 머리채를 잡았다"고 주장했습니다.

또 다른 제보자에 따르면 현재 피해를 입은 카페 사장은 경찰에 신고한 뒤 진술 등을 위해 이틀간 영업을 중단한 것으로 전해졌습니다.

영상을 본 누리꾼들은 "폭행 영업방해 혐의로 경찰에 고소해야 한다", "글쓴이의 주장이 맞다면 꼭 처벌받아야 한다" 는 등의 반응을 보였습니다.

(취재: 김지욱, 영상편집: 김나온, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부, 화면출처: 온라인 커뮤니티 '보배드림')
영문 기사 보기 (View English Article)
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