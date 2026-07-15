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'김부장' 글로벌 돌풍…넷플릭스 비영어 쇼 2주 연속 1위

김지성 기자
작성 2026.07.15 10:42 조회수
넷플릭스 비영어 쇼 부문에서 1위에 오른 '김부장' (사진=넷플릭스 투둠 제공, 연합뉴스)
▲ 넷플릭스 비영어 쇼 부문에서 1위에 오른 '김부장'

SBS 드라마 '김부장'이 2주 연속 전 세계 넷플릭스 이용자들이 가장 많이 본 비영어 쇼에 꼽혔습니다.

넷플릭스에 따르면 '김부장'은 지난 6일부터 12일까지 시청 시간을 러닝타임으로 나눈 값인 시청수가 910만으로 비영어 쇼 부문 1위를 차지했습니다.

지난달 26일 공개된 이후 2주 연속 정상을 지킨 겁니다.

국가별로는 한국, 필리핀, 싱가포르, 카타르 등 22개국에서 1위에 올랐고 72개국에서 톱 10에 들었습니다.

SBS 금토드라마로 방영한 후 넷플릭스로 공개되는 '김부장'은 넷플릭스 오리지널 시리즈가 아닌데도 톱 10 순위에서 이례적인 흥행을 이어가고 있습니다.

'김부장' 외에도 총 4편의 한국 콘텐츠가 비영어 쇼 톱 10에 올랐습니다.

드라마 '참교육'이 '김부장'에 이어 2위를 차지했고, 연애 리얼리티 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 시즌2는 8위에, 드라마 '아파트'는 10위에 각각 올랐습니다.

(사진=넷플릭스 투둠 제공, 연합뉴스)
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