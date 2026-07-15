뉴스
접어두기
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"스페인 선수들이 세계 최고!"…'16년 만의 결승 진출' 선수들 치켜세운 스페인 감독

작성 2026.07.15 14:28 조회수
PIP 닫기
15일(한국시간), 2026 북중미 월드컵 준결승에서 스페인이 프랑스를 2대 0으로 꺾고 16년 만에 결승 진출에 성공했습니다.

전반 22분 선제골이자 결승골로 팀을 결승으로 이끈 오야르사발은 "꼬마 시절부터 꿈꿔왔던 무대"라며 벅찬 소감을 전했고, 데 라 푸엔테 감독은 "우리는 세계 최고의 원팀"이라며 강한 자부심을 드러냈습니다.

반면 결승 문턱에서 무릎을 꿇은 프랑스의 데샹 감독과 셰르키는 짙은 아쉬움을 드러내며 패배 소감을 남겼습니다.

두 팀의 명암이 갈린 경기 후 인터뷰를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.

(구성·편집 : 주현 / 제작 : 스포츠취재부) 
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
스포츠머그 구독하기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지