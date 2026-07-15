"스페인 선수들이 세계 최고!"…'16년 만의 결승 진출' 선수들 치켜세운 스페인 감독

15일(한국시간), 2026 북중미 월드컵 준결승에서 스페인이 프랑스를 2대 0으로 꺾고 16년 만에 결승 진출에 성공했습니다.



전반 22분 선제골이자 결승골로 팀을 결승으로 이끈 오야르사발은 "꼬마 시절부터 꿈꿔왔던 무대"라며 벅찬 소감을 전했고, 데 라 푸엔테 감독은 "우리는 세계 최고의 원팀"이라며 강한 자부심을 드러냈습니다.



반면 결승 문턱에서 무릎을 꿇은 프랑스의 데샹 감독과 셰르키는 짙은 아쉬움을 드러내며 패배 소감을 남겼습니다.



두 팀의 명암이 갈린 경기 후 인터뷰를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(구성·편집 : 주현 / 제작 : 스포츠취재부)