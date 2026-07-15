이쯤되면 여배우 어벤져스…'경주기행', 범상치 않은 복수극 예고

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배우 이정은, 공효진, 박소담, 이연의 만남을 화제를 모은 영화 '경주기행'이 오는 8월 26일 개봉한다.'경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 '경주'를 위해, 8년의 기다림 끝에 '죽이는' 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극.개봉 확정 소식과 함께 공개된 포스터는 평범한듯 보이지만 묘한 분위기를 뿜어내는 가족의 모습 속 강렬한 사건을 예고하는 카피가 궁금증을 자극하며 전형적인 장르 문법을 비튼 신선한 복수극의 등장을 알린다.첫 번째 포스터는 노란 봉고차에 오른 네 사람의 각기 다른 모습을 담았다. 묵주를 쥔 채 기도하는 엄마 '옥실'(이정은)부터 운전대를 잡고 눈치를 살피는 첫째 '장주'(공효진), 알리바이용 일회용 카메라를 테스트해보는 둘째 '영주'(박소담), 홀로 태평하게 단잠에 빠진 셋째 '동주'(이연)까지 저마다 서로 다른 성격이 돋보인다. 얼핏 평범한 가족여행처럼 보이지만 이들 사이에 놓인 사람 형태의 붉은 실루엣과 "살인범을 납치했다"라는 파격 카피가 시선을 사로잡으며 예측불가 전개를 암시한다.두 번째 포스터는 경주의 대표 유적지 중 하나인 '동궁과 월지'를 배경으로 환하게 웃으며 기념사진을 찍는 네 모녀를 포착했다. 'FAMILY' 단체티를 맞춰 입고 다정하게 포즈를 취한 모습은 겉보기에는 더없이 화목해 보이지만, 그 이면에는 8년간 준비한 철저한 복수 계획이 도사리며 서늘한 긴장감을 안긴다. 여기에 "여행은 알리바이, 목적은 복수. 살인범을 납치했다"라는 카피와 핏자국이 더해져 '죽이는' 가족여행의 전말에 대한 궁금증을 자극한다.'경주기행'은 '좀비딸', '기생충' 등 장르 불문 폭넓은 연기 스펙트럼을 자랑하는 이정은, '윗집 사람들', '동백꽃 필 무렵', '질투의 화신' 등 독보적인 개성의 생활밀착형 연기로 대중을 사로잡아온 공효진, '이재, 곧 죽습니다', '기생충', '검은 사제들'을 통해 섬세한 감정 연기와 빛나는 존재감을 보여준 박소담, '21세기 대군부인', '소년심판' 등 시선을 끄는 매력과 돋보이는 연기력으로 주목받은 이연까지 합류해 막강한 라인업을 완성했다. 주연 4명이 모두 여배우로 구성된 보기 드문 영화기도 하다.연출은 데뷔작 '갈매기'로 연출력을 인정받은 김미조 감독이 맡았다. 이 작품은 개봉 전부터 하와이 국제영화제, 피렌체 한국영화제 등 유수의 영화제에 잇달아 초청되며 기대를 모으고 있다.'경주기행'은 오는 8월 26일 전국 극장에서 관객들과 만난다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)