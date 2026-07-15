"아껴두고 대국민연설 때 터뜨린다!" 트럼프 직접 '투표기기 결함' 발표?…"어제 아이디어 또 철회?" 태세 전환에 (트럼프 NOW)

도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이틀 뒤인 16일 밤 대국민 연설에서 미국 선거 및 투표기기 관련 내용을 다룰 것이라고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 이날 백악관에서 알리 알자이디 이라크 총리와의 회담 자리에서 취재진이 대국민 연설에서 '투표 기기와 선거의 무결성' 문제가 다뤄질지를 묻자 "어떤 주제인지 밝히는 걸 아껴두고 싶다"면서도 "그 주제와 관련이 있을 것이고, 그 외에도 몇 가지 말할 내용이 있지만, 아껴두고 싶다"고 답했습니다.



그는 이어 "하지만 그건 정말 큰 뉴스다. 그리고 우리나라는 개선해야 한다"며 "이보다 더 중요한 일은 없다. 자유롭고 공정한 선거가 없으면 국가도 존재할 수 없기 때문"이라고 강조했습니다.



대국민 연설 내용을 상세히 밝히지는 않았지만, 선거 및 투표기기와 관련한 '중대 발표'가 있을 것이라는 예고한 데다 '자유롭고 공정한 선거'가 필요하다는 점을 강조한 겁니다.



이에 따라 트럼프 대통령은 자신이 조 바이든 전 대통령에게 패배한 2020년 대선 결과가 조작됐다는 주장을 되풀이할 것으로 보입니다.



트럼프 대통령은 2020년 대선에서 패배한 뒤 결과에 승복하지 않아 이듬해 1월 6일 의회 의사당 폭동을 야기했으며, 해당 선거가 조작됐다는 음모론을 지금도 제기하고 있습니다.



이에 더해 여전히 미국 전역에서 치러지는 투표에서 부정행위가 이뤄진다는 점을 부각하면서 '유권자 ID 법안'으로 불리는 세이브 아메리카 법안의 통과 필요성도 강조할 것으로 예상됩니다.



세이브 아메리카 법안은 투표 때 유권자 신분증 및 시민권 증명 제시 의무, 군복무·질병·장애·여행을 제외한 우편투표 금지 등이 골자입니다.



트럼프 대통령의 대국민연설은 미 동부시간으로 16일 오후 9시(한국시간 17일 오전 10시)에 진행됩니다.



(구성 : 진상명, 영상편집 : 홍진영, 제작 : 디지털뉴스부)