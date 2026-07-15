오후까지 비 이어진다…습도 높아 '후텁지근'

<앵커>



앞으로 비가 얼마나 또 더 내리고 더위는 어떨지 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.



안수진 캐스터?



<캐스터>



밤사이 중부 지방에 무섭게 내리던 빗줄기가 다소 약해졌습니다.



현재는 일부 수도권과 강원, 전북과 경북 지역에 시간당 1mm 안팎의 약한 비가 내리고 있습니다.



어제(14일)부터 현재까지 내린 비의 양도 한번 살펴보겠습니다.



서울 강북구에는 130mm가 넘는 폭우가 쏟아졌고요.



또 서울에는 한때 시간당 25mm 안팎으로 세찬 비가 쏟아지기도 했습니다.



오늘 오후까지 비가 내렸다 그쳤다를 반복하면서 이어지겠습니다.



예상 강수량 살펴보시면 적게는 5에서 많게는 40mm가 예상됩니다.



비가 그친 뒤에는 다시 무덥겠습니다.



비가 내릴 때는 잠시 시원해지기도 했지만 오히려 비구름이 지나간 뒤에는 공기 중에 습도가 높아서 더욱 후텁지근할 텐데요.



폭염 특보는 앞으로 더욱 확대될 가능성이 있고 오늘 체감온도 31도 이상 오르겠습니다.



동해안을 중심으로는 강풍 특보가 내려져 있습니다.



오늘 이들 지역을 중심으로 오후까지 바람이 매우 강하게 불겠습니다.



주 후반에는 정체 전선이 다시 북상하면서 충청 이남 지역에 비가 내리겠고요.



일요일에는 전국에 장맛비가 내리겠습니다.



(안수진 기상캐스터)