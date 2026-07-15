[자막뉴스] 메모리 가격 폭등? '직격탄' 맞았다…100조 '순삭' "이렇게 급격히"

기업들의 인공지능 투자가 서버·메모리 등 데이터센터 인프라에 쏠리면서 기존 소프트웨어 시장을 압박하기 시작했습니다.



대형 계약이 연이어 무산된 IBM의 경우 시장 기대에 못 미치는 실적 전망을 내놓자 주가가 하루 만에 25%나 폭락했습니다.



IBM은 현지시간으로 14일 올 2분기 매출이 지난해 같은 기간보다 1% 증가한 172억 달러, 조정 주당순이익(EPS)은 2.93달러를 기록할 것으로 전망했습니다.



IBM의 예상대로라면 매출 증가율은 약 1년 만에 가장 낮은 수준에 머물게 됩니다.



실망감은 곧바로 주가에 반영됐습니다.



IBM 주가는 이날 25% 급락했습니다.



로이터 통신은 시가총액 약 2,728억 달러 가운데 700억 달러, 우리돈으로 약 100조 원이 하루 만에 사라진 것으로 추산했습니다.



하루 하락률은 1987년 '블랙먼데이' 당시보다도 컸습니다.



IBM은 부진의 배경으로 기업들의 급격한 투자 우선순위 변화를 지목했습니다.



고객사들이 한정된 설비투자 예산을 기존 소프트웨어 대신 AI 데이터센터에 필요한 서버, 메모리, 저장장치 확보에 집중했다는 설명입니다.



아르빈드 크리슈나 IBM 최고경영자는 투자자들에게 보낸 서한에서 "6월 마지막 몇 주 동안 고객들이 서버, 스토리지, 메모리 구매로 분기 설비투자를 옮기는 현상이 나타났다"고 설명했습니다.



가격이 오르기 전에 공급 부족이 예상되는 AI 인프라를 확보하려는 수요가 몰리면서 상대적으로 IBM이 피해를 입었다는 겁니다.



이어 "공급망 문제에 따른 일부 영향은 예상했지만 설비투자 우선순위가 이처럼 급격히 바뀔 줄은 예상하지 못했다"며 "여러 건의 대형 계약이 예상대로 마무리되지 못했다"고 했습니다.



로이터통신은 앤트로픽의 AI 모델 '미토스'가 기존 소프트웨어와 암호화 체계의 취약점을 빠르게 찾아내면서 기업들의 보안 투자 확대를 자극했다고 전했습니다.



IBM발 충격은 소프트웨어 업계 전반으로 번졌습니다.



마이크로소프트, 서비스나우, 세일즈포스, 인튜이트 등 기존 소프트웨어 업계 주가도 2~5% 하락했습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 이의선, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)