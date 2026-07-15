"꼭 나가고 싶다"더니…황정민, 정호연과 '틈만나면' 시즌5 첫 게스트 출격

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유재석X유연석의 '틈만 나면,'이 한층 더 강력해진 도파민과 함께 다섯 번째 시즌으로 돌아온다.15일 SBS '틈만 나면,' 측은 오는 8월 11일(화) 시즌5 첫 방송일을 확정 짓고, 새 시즌의 첫 번째 게스트로 영화 '호프'의 배우 황정민과 정호연이 전격 출격한다고 공식 발표했다.'틈만 나면,'은 바쁜 일상 속에서 마주하는 잠깐의 틈새 시간 동안 시민들을 찾아가 행운과 웃음을 선물하는 '틈새 공략' 로드 버라이어티다. 최근 종영한 시즌4의 경우 방영 내내 2049 시청률 동시간대 1위를 굳건히 지킨 것은 물론, 무려 15주 연속으로 화요일에 방송된 예능과 드라마를 통틀어 2049 시청률 전체 1위를 차지하는 대기록을 세웠다. 뿐만 아니라 브랜드 평판 지수에서도 프로그램과 메인 MC 유재석이 나란히 최상위권에 이름을 올리며 독보적인 예능 파워를 입증한 바 있다.이처럼 시청자들의 큰 사랑 속에 돌아오는 시즌5의 첫 관전 포인트는 단연 유재석과 황정민의 극적인 재회다. 앞서 황정민은 유튜브 웹 예능 '핑계고'에 출연해 "'틈만 나면,'에 꼭 나가고 싶다"며 남다른 애정과 출연 의지를 솔직하게 드러내 큰 화제를 모았다. 실제로 황정민의 시즌5 첫 회 게스트 출연이 성사되면서, 두 예능 베테랑이 선보일 검증된 티키타카 케미스트리에 벌써부터 뜨거운 화제성이 쏠리고 있다.여기에 넷플릭스 '오징어게임'의 세계적 신드롬 이후 글로벌 무대에서 맹활약 중인 배우 정호연이 가세해 신선함을 더한다. 유재석, 유연석으로 이루어진 '투유 MC' 조합과 정호연의 유쾌한 첫 만남, 그리고 이들이 틈새 시간에 펼칠 상상 초월의 게임 미션들이 본 방송에 대한 기대감을 최고조로 끌어올린다.'틈만 나면,' 제작진은 "새 시즌에서는 황정민, 정호연이 처음으로 틈 친구로 함께하며 포문을 힘차게 열 예정이다"라며 "향후 막강한 틈 친구 라인업과 함께 새 시즌에도 어떤 주옥같은 명장면을 만들 수 있을지 기대를 모으는 가운데, 다양한 사연의 틈 주인을 위한 역대급 명승부를 기대해 달라"고 자신감을 드러냈다.더욱 강력해진 일상 밀착형 웃음과 짜릿한 힐링을 배달할 SBS '틈만 나면,' 시즌5는 오는 8월 11일 화요일에 첫 베일을 벗는다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)