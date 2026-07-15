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ADR 급등 영향? 하이닉스 11%↑ 200만 닉스 회복…삼전 6%↑

유영규 기자
작성 2026.07.15 09:37 조회수
ADR 급등 영향? 하이닉스 11%↑ 200만 닉스 회복…삼전 6%↑
▲ 삼성전자·SK하이닉스

삼성전자와 SK하이닉스 주가가 오늘(15일) 미국발 훈풍에 급등 중입니다.

오늘 오전 9시 16분 기준 삼성전자는 전장 대비 5.70% 오른 27만 8천 원에 거래되고 있습니다.

장중에는 한때 28만 4천 원까지 치솟기도 했습니다.

삼성전자는 지난 13일 10% 넘게 급락했으나 전날 3% 상승한 데 이어 오늘도 이틀째 오르고 있습니다.

같은 시각 SK하이닉스도 10.25% 상승한 210만 9천 원에 거래되며 '200만 닉스'를 회복했습니다.

이후 삼성전자와 하이닉스는 각각 6%대와 11%대로 상승폭을 키웠습니다.

간밤 뉴욕증시는 미국의 인플레이션 우려가 완화된 가운데 3대 지수가 일제히 올랐습니다.

다우존스30 산업평균지수가 0.02% 상승했으며, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥 지수도 각각 0.38%, 0.90% 올랐습니다.

6월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 예상을 밑돌면서 미국 금리 인상 우려를 완화한 영향입니다.

이 가운데 AI 칩 대장주 엔비디아(4.06%)를 비롯해 마이크론(4.92%), 샌디스크(5.01%), 인텔(4.50%), AMD(2.57%) 등 주요 반도체 종목들이 일제히 강세를 보였습니다.

현재 외국인과 기관이 코스피 전기·전자 업종을 각각 3천297억 원, 38억 원 순매수 중입니다.

반면 개인은 3천403억 원 매도 우위입니다.

(사진=연합뉴스)
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