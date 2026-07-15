김수현, 필리핀 광고로 활동 재개…"'웃음' 찾는 데까지 1년 4개월"

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배우 김수현이 필리핀 패션 브랜드 광고 촬영을 시작으로 약 1년 4개월 만에 공식 활동에 나섰다.14일 필리핀 의류 브랜드 벤치(BENCH) 관계자는 자신의 SNS를 통해 "벤치 가족과 재회했다"는 글과 함께 김수현과 촬영한 사진을 공개했다. 공개된 사진 속 김수현은 꽃다발을 품에 안은 채 관계자들과 나란히 서 있다.사진 속 김수현은 다소 수척해진 듯한 모습이지만 카메라를 향해 환하게 웃으며 밝은 분위기를 보였다. 촬영장에는 김수현의 영문 이니셜인 'SH'가 새겨진 풍선과 장식도 마련됐다. 오랜만에 광고 촬영에 복귀한 김수현을 환영하기 위해 브랜드 측이 준비한 것으로 보인다.이번 촬영은 김수현이 지난해 3월 사실상 활동을 중단한 이후 처음으로 소화한 공식 연예계 일정이다. 앞서 김수현은 유튜브 채널 가로세로연구소가 제기한 고(故) 김새론과 관련한 의혹으로 모든 광고와 작품 활동을 중단했다. 특히 디즈니 플러스 '넉오프'는 공개가 1년 넘게 무기한 연기되고 있는 상황이다.김수현이 이번 일정을 시작으로 국내외 활동을 점차 확대할지, 작품 복귀까지 이어갈지 관심이 모이고 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)