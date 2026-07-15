뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

최강희 "따라오지 마세요, 그건 스토킹입니다" 공개 호소

SBS 뉴스
작성 2026.07.15 09:42 조회수
최강희 (사진=게티이미지코리아)

배우 최강희가 공개적으로 스토킹 피해를 호소했다.

최강희는 15일 자신의 SNS를 통해 "모두가 보는 글이기에 설명을 남긴다."면서 "글을 남기지 않으면 동의의 뜻으로 알고 차를 따라오겠다는 편지를 어제 확인했다. 며칠 전 저에게 말을 거셨던 분인 것도 알게 됐다"고 밝혔다.

이어 최강희는 "성함은 밝히지 않겠다. 따라오지 마시라. 무응답도 거절"이라고 단호하게 밝힌 뒤 "동의 없는 대화 시도, 기다리는 것, 따라오는 것, 스토킹이라는 걸 아셨으면 좋겠다, 심지어 악의가 없는 행동이라고 해도 심리적 공포감을 주는 행동임을 아셨으면 좋겠다"고 거듭 당부했다.

마지막으로 최강희는 "방송국으로 주시는 편지와 선물도 이제는 받지 못한다. 소속사나 팬클럽을 통해 전달해 주시기 바란다."고 요청하면서 "최근 계속되는 일들로 너무 일반적이지 않은, 현실과 구분이 안 되는 악몽도 꾼 적이 있다. 기도와 협조 부탁드린다"고 호소했다.

최강희는 최근 오랜 공백을 끝내고 다시 연기 활동에 나설 준비를 하고 있다. 오는 9월 연극 '클로저'를 통해 5년 만에 배우로 무대에 복귀할 예정이다.

앞서 최강희는 지난 13일 공개된 코미디언 이성미의 유튜브 채널에 출연해 한동안 배우 활동을 중단할 정도로 심리적으로 힘든 시기를 겪었고, 실제로 배우 활동을 중단한 뒤 송은이와 김숙의 집을 청소하거나 고깃집에서 설거지 아르바이트를 하며 평범한 일상을 경험했다. 코로나19 당시에는 마스크 공장에서 일하는 것까지 고려했다고 밝혔다.

 

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지