"미국 SK온·현대차 합작 공장, 전기차 배터리 양산 돌입"

▲ 현대차그룹-SK온 합작법인 'HSBMA' 북미 공장

SK온과 현대차그룹의 배터리 생산 합작법인이 북미 공장 가동을 시작하며 미국 조지아주 현대자동차 공장에 배터리 납품을 시작했다고 현지 언론 애틀랜타저널컨스티튜션(AJC)이 14일(현지시간) 보도했습니다.'HSBMA'(Hyundai SK Battery Manufacturing America)로 불리는 이 공장은 현대·SK온 양사가 2023년 총 50억 달러씩 공동 투자해 세운 합작 법인입니다.조지아주 바토 카운티에 건설된 이 공장은 지난달 양산 체제에 돌입했으며, 조지아주 서배너에 위치한 현대자동차 그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 배터리 납품을 시작했다고 회사 측이 밝혔습니다.92만 평 규모의 이 공장은 현재 3천500명이 근무하며, 연간 35기가와트시(GWh), 전기차 약 30만 대분의 배터리 셀 생산 능력을 갖출 예정입니다.회사 대변인은 "현재 배터리 생산 초기 단계이며, 앞으로 생산 물량을 계속 늘릴 것"이라고 밝혔습니다.조지아주는 이 회사 유치를 위해 6억 4천100만 달러 규모의 세제 혜택과 보조금을 지급했습니다.앞서 현대차그룹은 지난 2023년 4월 HSBMA에서 생산된 배터리 셀을 현대모비스가 배터리 팩으로 제작해 미국에서 생산하는 현대차, 기아, 제네시스 전기차에 전량 공급될 예정이라고 발표한 바 있습니다.조지아주에서는 이미 SK온이 세운 'SK배터리 아메리카'가 전기차 배터리와 부품을 생산하고 있습니다.또한 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장이 조지아주 현대차 메타플랜트 아메리카 인근에 건설 중이었으나, 지난해 미국 이민세관단속국(ICE)의 한국인 대량 구금 사태로 건설이 지연된 바 있다고 AJC는 보도했습니다.AJC는 "HSBMA의 현대 메타플랜트 배터리 납품은 조지아주의 전기자동차 생산 생태계 확립 및 공급 다각화라는 의미가 있다"고 평가했습니다.(사진=연합뉴스)