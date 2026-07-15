'우승 좌절' 음바페 "전술·기술 모두 밀렸다"

▲ 프랑스 킬리언 음바페가 스페인과의 경기 이후 경기장을 나서고 있다.

2026 북중미 월드컵 준결승에서 스페인에 완패하며 우승 도전이 좌절된 프랑스 축구대표팀의 주장 킬리안 음바페(레알 마드리드)가 완패를 인정했습니다.프랑스는 15일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 대회 준결승전에서 스페인에 0-2로 패했습니다.이번 대회에서 8골을 몰아치며 프랑스의 4강행을 견인한 음바페의 3회 연속 월드컵 결승 진출 꿈도 무산됐습니다.AP통신에 따르면 음바페는 경기 직후 취재진에게 "전술, 기술, 경기력 등 모든 면에서 우리가 원했던 경기를 펼치지 못했다"며 "월드컵 준결승이라는 무대에서 제 역할을 해내지 못하면 이길 수 없다"고 고개를 숙였습니다.이어 "경기 조율 능력은 스페인이 우리보다 우위에 있기 때문에 우리의 목표는 전방 압박을 통해 스페인이 특유의 느리고 통제된 리듬을 잡지 못하게 방해하는 것이었다"며 "결과적으로 압박에 실패했다"고 분석했습니다.음바페는 특히 미드필드 진형에서의 수적 열세를 패인으로 꼽았습니다.이날 프랑스는 중원에서 아드리앵 라비오와 오렐리앵 추아메니가 짝을 이뤘으나, 로드리, 다니 올모, 파비안 루이스가 포진한 스페인 미드필더진에 주도권을 내주며 고전했습니다.음바페는 "중원에서 계속해서 2대3으로 수적 열세에 놓였다"며 "스페인을 상대로 이는 치명적인 문제다. 결국 이 모든 것이 겹쳐 패배라는 뼈아픈 결과를 낳았다"고 짚었습니다.대회를 마감한 음바페는 실망감을 감추지 못하면서도 향후 반등을 다짐했습니다.음바페는 "결승에 진출해 국민들에게 역사적인 순간을 선사하는 것이 꿈이었다"라며 "지금은 말로 다 표현할 수 없을 만큼 선수단 전체의 실망감이 크다"고 전했습니다.그러면서도 "승리할 때 고개를 들듯, 패배했을 때도 고개를 들어야 한다"며 "축구는 멈추지 않기에 이번 실패를 거울삼아 다시 시작하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)