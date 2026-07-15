서학 개미, 상장 첫날 SK하이닉스 ADR 3천억 원대 순매수

▲ 반도체주, SK하이닉스

SK하이닉스가 미국주식예탁증서(ADR) 상장을 통해 나스닥에 입성한 지난 10일 미국 증시에 투자하는 '서학 개미'들이 3천억원대 SK하이닉스 ADR을순매수한 것으로 나타났습니다.오늘(15일) 금융투자업계에 따르면 지난 10일 미래에셋증권 등 국내 주요 9개 증권사를 통해 SK하이닉스 ADR를 사들인 서학 개미는 총 8만4천여 명에 달했습니다.ADR은 외국 기업이 본국의 주식 상장을 유지한 채, 미 증시에서도 주식을 거래할 수 있도록 발행하는 증서입니다.서학 개미들이 총 매입한 SK하이닉스 주식은 136만 주에 달합니다.이는 공모물량 1억7천790만 주의 0.76%에 해당합니다.총 평가금액은 3천389억 원으로 집계됐습니다.다른 증권사를 통한 투자자까지 합치면 SK하이닉스 주식을 사들인 서학 개미는 10만 명에 육박하고, 보유금액도 총 4천억 원대에 이를 것으로 추정됩니다.개인 투자자들은 지난 10일(한국시간) 국내 유가증권시장에서 SK하이닉스 주식을 78만8천510주, 1조7천억 원어치 사들였습니다.SK하이닉스 주가가 ADR 상장으로 추가 상승할 것이라는 기대감에 미국과 국내 증시를 오가며 주식을 매입한 셈입니다.지난 13일에는 국내 증시에서 SK하이닉스 주가가 전장 대비 16.15% 폭락하며 200만 달러 아래로 떨어졌지만, 개인들은 3조 원어치 물량을 순매입하기도 했습니다.SK하이닉스는 상장 첫날 ADR 공모가 149달러보다 약 13.1% 상승한 168.49달러에 거래를 마쳤습니다.그러나 서학 개미들은 상장 첫날에는 SK하이닉스 ADR 투자로 수익을 내지는 못했을 것으로 추정됐습니다.SK하이닉스는 공모가보다 높은 170달러로 거래를 시작한 이후 177달러까지 치솟았다 이후 상승 폭을 일부 반납하며 시초가 아래에서 거래를 종료했습니다.SK하이닉스의 이번 ADR 상장은 총 265억 달러(약 40조 원) 규모로 지난달 기업공개(IPO)로 역대 최고기록을 세운 스페이스X(857억 달러)에 이어 미국 시장에서 두 번째로 큰 규모입니다.그러나 상장 둘째 거래일인 지난 13일 SK하이닉스 ADR은 전 거래일 대비 9.32% 하락 마감했습니다.