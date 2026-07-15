뉴욕 증시, 물가 우려 완화 속 반도체 랠리 재개…나스닥 1%↑

▲ 뉴욕증시

미국의 인플레이션 우려가 완화된 가운데 인공지능(AI) 관련 반도체 업종이 강세를 펼치면서 14일(현지시간) 뉴욕증시가 강세로 마감했습니다.이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 9.63포인트(0.02%) 오른 52,508.27에 거래를 마쳤습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 28.25포인트(0.38%) 오른 7,543.59에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 233.83(0.90%) 오른 26,107.01에 각각 마감했습니다.6월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 예상을 밑돈 게 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 기대감을 누그러뜨리며 투자심리 회복에 불을 지폈습니다.이날 발표된 6월 미국의 소비자물가지수 상승률은 전년 동월 대비 3.5%로, 상승률이 5월(4.2%) 대비 둔화한 데다 다우존스가 집계한 전문가 예상(3.8%)을 밑돌았습니다.전월 대비로는 0.4% 하락해 역시 전문가 예상(-0.2%)을 밑돌았습니다.전월 대비 하락 폭은 팬데믹 시기였던 2020년 4월(-0.8%) 이후 6년 만에 가장 컸습니다.6월 소비자물가 지표가 예상을 크게 밑돌면서 물가 상승에 대한 시장 우려도 다소 완화됐습니다.시카고상업거래소(CME)의 페드워치에 따르면 연준이 이달 28∼29일 통화정책 회의에서 기준금리를 인상할 확률은 전날 42%에서 이날 17%로 대폭 하향 반영됐습니다.케빈 워시 연준 의장도 이날 하원 금융서비스위원회 청문회에 출석, "우리는 정책을 올바르게 운영할 것이고 지난 5년간의 인플레이션 급등은 과거의 일이 될 것"이라며 물가안정 의지를 거듭 강조했습니다.다만, 연준이 연내 금리를 한 차례 이상 인상할 확률은 약 80%로 여전히 높은 수준을 유지했습니다.JP모건체이스, 골드만삭스 등 미 주요 은행은 이날 예상을 웃돈 '깜짝 실적'을 잇따라 발표하며 2분기 실적발표 시즌 개막을 알렸습니다.골드만삭스는 트레이딩 및 투자은행 부문 호실적에 힘입어 이날 9.00% 급등했고, JP모건체이스(2.5%), 뱅크오브아메리카(1.88%)도 강세를 보였습니다.시티그룹은 호실적에도 불구하고 인력 감축 소식에 5.29% 하락했습니다.전날 급락했던 메모리 반도체 업종도 일제히 반등했습니다.SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)는 상장 후 3거래일째인 이날 저평가 인식이 확산하며 27.29% 급등, 10일 상장 이후 최고가를 기록했습니다.AI 칩 대장주 엔비디아(4.06%)를 비롯해 마이크론(4.92%), 샌디스크(5.01%), 인텔(4.50%), AMD(2.57%) 등 주요 반도체 종목들이 일제히 강세를 보였습니다.30개 다우지수 구성종목인 IBM은 치열해지는 AI 경쟁 속에 실적 약화를 예고해 25.21% 급락, 이날 다우지수의 상대적 부진에 영향을 미쳤습니다.