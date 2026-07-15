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마을버스 들이받고 인도 돌진…길 가던 30대 사망

김규리 기자
작성 2026.07.15 06:37 조회수
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<앵커>

어제 경기 성남시 정자역 근처에서 승용차가 버스를 들이받은 뒤 인도로 돌진했습니다. 길을 걷던 30대 남성이 차에 치여 숨졌습니다.

김규리 기자입니다.

<기자>

흰색 승용차 한 대가 인도를 가로질러 자전거 보관소를 덮쳤습니다.

도로에는 경찰 통제선이 둘러진 노란색 마을버스가 서 있고, 부서진 차량 파편이 곳곳에 어지럽게 흩어져 있습니다.

오전 6시 50분쯤 경기 성남시 분당구 지하철 정자역 근처 마을버스 정류장에서 승용차 한 대가 행인을 덮쳤다는 신고가 접수됐습니다.

승용차는 멈춰 있던 버스의 뒤편을 들이받은 뒤 그대로 인도로 돌진했습니다.

[버스 운전자 : 정류장에 손님을 내리고 태우잖아요. 차가 갑자기 쾅 하더라고요. 이렇게 곤두박질쳐 있더라고요. 버스 운전하면서 처음 겪는 일이라 당황스럽고.]

당시 인도를 걷고 있던 30대 남성이 차에 치여 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌지만, 끝내 숨졌습니다.

다행히 버스에는 승객이 없었고 사고를 낸 50대 여성 A 씨와 승용차에 함께 타고 있던 10대 여성도 다쳤지만, 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐습니다.

경찰은 당시 A 씨가 음주나 약물 운전을 한 것은 아니었다고 설명했습니다.

A 씨는 경찰에 "사고 당시 차량이 급발진했다"고 주장한 것으로 알려졌습니다.

경찰은 A 씨를 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 입건하고, 차량 블랙박스와 근처 CCTV 영상 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

(영상취재 : 양지훈, 영상편집 : 최진화, 화면제공 : 경기도소방재난본부)
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