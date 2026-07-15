미군 수상 드론, 실전 전면에…구조부터 공격까지

▲ 이란 반다르아바스 해군기지에 접근하는 수상정 '코르세어'

미군이 이란과의 전쟁 과정에서 무인 수상드론을 처음으로 실전에 투입해 주목받고 있습니다.미 중부사령부는 13일(현지시간) 미군 전투 역사상 최초로 자폭형 무인 수상정을 작전에 투입했다고 밝혔습니다.중부사령부가 엑스(X·옛 트위터)에 공개한 영상에는 무인 수상정이 이란 반다르아바스 해군 기지에 빠른 속도로 접근해 잠수함 및 함정 정비 시설을 정확히 타격하는 장면이 포착됐습니다.이번 공격에 투입된 무인정은 미국 방산업체 사로닉사의 '코르세어'입니다.코르세어는 길이 약 7.3미터의 소형 무인정으로, 최대 453㎏의 화물을 탑재하고 1천600㎞ 이상을 항해할 수 있습니다.제조사인 사로닉은 미 해군 특수부대 네이비실에서 10년 이상 복무한 디노 마브루카스가 지난 2022년 동료들과 함께 설립한 방산업체입니다.현재 기업가치는 92억5천만 달러(약 14조 원)에 이릅니다.코르세어는 지난 9일 오만만에서 이란군에 격추된 미 육군 아파치 헬기 승무원 2명을 구조하면서 인명 구조에서도 성능을 입증했습니다.미 언론들은 당시 작전을 두고 수상 드론이 수색구조 임무에 나서 인명을 구조한 최초의 사례라고 짚었습니다.이처럼 전투와 구조 등 다방면에서 활약하는 무인 수상정의 실전 투입은 전장에서 드론 기술의 가치를 증명한 결정적 계기라는 평가가 나옵니다.미 국방부는 이란과의 전쟁 외에도 무인 기술 활용 영역을 대폭 확대하기 위해 대규모 무인 시스템 도입을 서두르고 있다고 WSJ은 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)