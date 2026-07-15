워시 의장 "높은 인플레 용납 않겠다"…연준 독립성 거듭 강조

▲ 케빈 워시 연준 의장

케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 14일(현지시간) 지속적으로 높은 수준의 인플레이션을 용납하지 않겠다는 의지를 밝혔습니다.물가 안정을 최우선 과제로 삼겠다는 원칙을 재확인한 것인데, 금리 인상의 필요성 여부에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았습니다.도널드 트럼프 미 대통령의 금리 인하 압박과 관련해서는 연준의 독립성을 지키겠다는 입장을 분명히 했습니다.워시 의장은 이날 하원 금융서비스위원회 청문회에 출석, "연준의 최우선 목표는 통화정책을 올바르게 운용하는 것"이라며 "위원들은 지속적으로 높은 수준의 인플레이션을 용납하지 않고, 물가 안정을 회복하겠다는 확고한 의지를 공유한다"고 밝혔습니다.워시 의장은 "우리는 정책을 올바르게 운영할 것이고 지난 5년간의 인플레이션 급등은 과거의 일이 될 것"이라고 덧붙였습니다.그는 지난 5년간 목표치를 상회한 인플레이션이 미국 국민과 기업에 '세금'이었다면서 정책 전환이 필요하다고 강조했습니다.미국 소비자물가 상승률이 예상보다 빠르게 둔화했다는 노동통계국의 이날 발표와 관련해서는 "이걸 보고 '임무가 완수됐네'라고 하는 이들도 있겠지만 내 생각은 다르다"면서 "우리는 인플레이션에 있어 해야 할 일이 있다"고 말했습니다.