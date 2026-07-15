미 기생충 감염 사이클로스포리아증 환자 급증…30여 개주 확산

▲ 질병통제예방센터(CDC)

미국에서 기생충 감염으로 발병하는 사이클로스포리아증 발병이 급증하고 있습니다.미국 질병통제예방센터(CDC)는 미국 내 사이클로스포리아증 확진자가 5월 1일(현지시간) 이후 1천645명에 달한다고 14일 밝혔습니다.이는 1주일 전보다 800건 이상 늘어난 수치이며, 지난해 같은 기간 확진 건수 249건의 6.6배에 달하는 수치입니다.CDC는 사이클로스포리아증이 과소 진료·보고되는 경향이 있어 실제 환자 수는 이보다 많을 것이라며, 현재 추가 분석이 필요한 사례가 5천100건 이상 있다고 설명했습니다.실제로 이번 감염 사태에서 가장 피해자가 많은 것으로 알려진 미시간주는 지난 9일 기준 감염자 수를 3천309명으로 집계하고 있습니다.확진 환자는 30여 개주에서 보고되는 등 미 전역에서 발생하고 있으며, 이 가운데 141명이 병원에 입원했습니다.사망자는 발생하지 않았습니다.이런 가운데 보건당국은 이 같은 집단 발병에 멕시코식 음식점 '타코벨' 매장이 연관됐는지 조사하고 있다고 일간 워싱턴포스트(WP)가 소식통을 인용해 이날 보도했습니다.일부 타코벨 매장은 양상추, 고수, 양파 등을 판매할 수 없다는 공고문을 부착하기도 했습니다.타코벨 측은 이는 예방조치 차원에서 이뤄진 것으로, 보건 당국이 타코벨이나 특정 원재료 등과의 연관성을 확인한 것은 아니라고 해명했습니다.미시간주 보건 당국도 상추나 샐러드용 채소를 집단 발병의 잠재 원인으로 지목했습니다.사이클로스포리아증은 분변 등으로 오염된 물이나 과일·채소 등을 섭취해 감염되는 장 질환입니다.1주일가량의 잠복기를 거쳐 설사와 식욕 부진, 메스꺼움 등 증상이 나타나며 미열과 구토도 있을 수 있으나 일반적으로 생명을 위협하지는 않습니다.CDC는 농산물을 먹기 전 흐르는 깨끗한 물에 꼼꼼히 씻을 것과 설사가 며칠씩 지속되면 의료진을 찾을 것을 권고했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)