일본서 '퇴직 대행' 이어 '휴직 대행' 서비스 확산

▲ 도쿄의 샐러리맨

일본에서 직장 내 극심한 스트레스로 회사에 직접 의사를 밝히기 어려운 직장인들을 대신해 휴직 절차를 밟아주는 '휴직 대행' 서비스가 확산하고 있다고 산케이신문이 14일 전했습니다.이는 '퇴직 대행'에 이어 등장한 새로운 현상입니다.신문에 따르면 현지의 한 법률사무소는 올봄부터 관련 의뢰가 2배로 급증해 현재 매달 40건 가까운 사건을 처리하고 있습니다.이용자는 직장 내 갈등 등으로 정신적 한계에 직면해 회사에 직접 연락하기 어려운 이들이 대부분입니다.본인이 회사와 직접 복잡한 휴직 절차를 협상하는 과정에서 우울증 등의 질환이 악화할 우려가 크기 때문입니다.20대뿐만 아니라 업무와 가족 간병에 시달리는 40∼50대 중간관리직, 제도적 지원과 복직 후 부서 이동이 용이한 공무원들의 이용도 두드러집니다.하지만 휴직 대행은 퇴직 대행보다 절차가 복잡해 주의가 필요합니다.퇴직은 일방 통보로 가능하지만, 휴직은 법적 기준 없이 기업 사규에 따르기 때문입니다.대행업체는 회사에 휴직 의사를 전달하고 진단서를 제출하는 등 행정을 전담하며, 외부에서 알기 힘든 사규에 맞춰 사측과 소통하며 조건을 조율합니다.다만 무자격 사설 업체의 대행은 변호사법 위반 등 법적 위험이 큽니다.전문가들은 사측이 사설 업체의 요청을 거부하는 사례도 늘고 있는 만큼, 안전한 진행을 위해 공인된 변호사를 통해 서비스를 이용해야 한다고 권고했습니다.(사진=연합뉴스)