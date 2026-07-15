'공룡 화석도 부의 상징인가'…거액 경매에 과학자들 한탄

일부 부유층이 공룡 화석을 부와 지위의 상징으로 사들이는 데 대해 '화석 연구에 큰 손실을 끼칠 수 있다'는 우려가 과학계에서 나오고 있습니다.



14일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 '거스'라고 불리는 대형 육식공룡 티라노사우루스 화석이 이날 뉴욕 소더비에서 경매에 부쳐질 예정입니다.



높이 3.8ｍ에 달하는 이 공룡 화석은 약 6천700만 년 전의 것으로 추정되며, 지금까지 발견된 티라노사우루스 골격 중 가장 크고 완벽한 화석 중의 하나로 꼽힙니다.



판매가격은 2천만∼3천만 달러(298억∼447억 원)로 추산됩니다.



이 화석은 지난 2021년 미국 사우스다코타주 하딩 카운티의 한 목장에서 발견됐습니다.



민간업체인 테로포다 엑스퍼디션스가 토지 소유주의 허락을 받아 3년간의 작업 끝에 화석을 발굴했습니다.



공룡 화석 이름인 '거스'는 토지 소유주의 이름에서 따온 것입니다.



공룡 화석 중 역대 최고 경매 가격은 지난 2024년 소더비 경매에서 판매된 초식 공룡 스테고사우루스 화석이 보유하고 있습니다.



'에이펙스'라는 이름의 해당 화석은 4천460만 달러(664억 원)에 낙찰됐습니다.



티라노사우루스 화석이 경매에 처음 등장한 것은 지난 1997년입니다.



당시 시카고의 필드 박물관이 민간 기부자와 맥도날드 등 기업들의 도움을 받아 8백만 달러(119억 원)에 높이 4ｍ의 화석을 구입했습니다.



이후에는 공룡 화석 수집이 할리우드 배우인 리어나도 디캐프리오 등 부유한 유명 인사들의 취미가 됐다고 가디언은 전했습니다.



과학자들은 온전한 공룡 화석 발견이 대단한 일인 것은 맞다면서도 이런 화석이 경매를 통해 판매되는 사례가 많아지는 데 대해선 우려를 표명했습니다.



브라질이나 몽골 같은 일부 국가에서는 모든 화석이 국가에 귀속됩니다.



영국 버밍엄 대학교의 척추동물 고생물학자인 리처드 버틀러 교수는 "공룡 화석을 지위의 상징이나 상품으로 구매한다는 생각은 매우 우려스럽다"며 "박물관이 감당할 수 없는 가격에 공룡 화석이 판매되고 있어 과학에 큰 손해를 끼치고 있다"고 비판했습니다.



영국 에든버러 대학교의 스티븐 브루사티 교수도 "경매는 합법적이지만 과학자로서는 걱정이 된다"고 말했습니다.



그는 "공룡 화석이 수천만 달러에 낙찰된다면 과학자나 박물관, 대학이 할 수 있는 일은 거의 없다"며 "그런 가격은 엄청나게 부자인 사람만 감당할 수 있다"고 꼬집었습니다.



화석 구매자가 자신의 소장품을 박물관에 대여하거나 기부하기도 하지만 연구에는 충분하지 않다는 지적입니다.



미국 위스콘신주 카시지 칼리지의 척추동물 고생물학자인 토머스 카 부교수는 "개인 소유의 화석은 언제든지 박물관에서 소유주의 집으로 회수될 수 있다"며 "연구를 위해 화석에 언제든 접근할 수 있어야 하는데 그것이 보장되지 않는다"고 우려했습니다.