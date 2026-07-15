1. 정전 피해 속출…수도권 호우특보 해제



밤사이 수도권과 강원 지방에 강한 비바람이 몰아쳤고 정전 피해가 잇따랐습니다. 비는 오전 중 점점 잦아들다가 오후에는 그치겠습니다.



2. 내년 최저임금, 시간당 1만 700원…3.7% 인상



내년도 최저임금이 시간당 1만 700원으로 결정됐습니다. 올해보다 380원, 3.7% 올랐습니다.



3. 트럼프, '호르무즈 통행료 징수' 하루 만에 번복



트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에서 통행료를 징수하는 대신 중동 국가들로부터 투자를 받겠다면서 하루 만에 말을 번복했습니다. 미국은 조금 전 새벽 5시부터 이란에 대한 해상 봉쇄를 다시 시작했습니다.



4. 실시간 댓글 투표…"부동산 세제 정상화가 목표"



이재명 대통령이 국무회의에서 '초고가 1주택' 기준에 대해 실시간 댓글로 의견을 물었습니다. 이 대통령은 왜곡된 부동산 세제를 바로잡겠다는 의지를 밝혔습니다.