오늘도 전국 곳곳 비바람…호우특보는 해제

<앵커>



오늘(15일) 출근길에도 비가 좀 와서 우산은 챙기셔야겠습니다.



오후쯤에는 거의 그칠 예정이라고 하는데, 오늘 날씨는 박세림 캐스터가 전해드립니다.



<기상캐스터>



현재 레이더 영상 보시면 강한 강수 구름대는 동쪽으로 빠져나가면서 내려졌던 호우특보는 모두 해제됐습니다.



현재는 전국 곳곳에 5mm 안팎의 비가 내리고 있는데요.



강수는 오늘 오후까지 가끔 내리다 그치겠습니다.



예상되는 강수량 전북과 경북에 5에서 40mm 안팎, 중부에 5에서 20, 전남과 경남 제주에 5에서 10mm 정도입니다.



초복인 오늘 비가 내리면서 대부분 지역에 폭염특보는 해제됐는데요.



다만 비의 양이 적었던 동해안과 영남 지역을 중심으로는 특보가 유지 중입니다.



오늘 대구 35, 강릉 34도까지 오르며 무덥겠고요.



서울은 29도가 예상되는데요.



높은 습도로 인해 체감온도는 이보다 1에서 3도가량 더 높겠습니다.



오늘 전국 하늘 대체로 흐리겠고 강풍 특보가 유지 중인 해안을 비롯해 오늘도 전국적으로 바람은 강하게 불겠습니다.



현재 기온 서울이 24.2도, 대구는 29.2도로 출발하고 있습니다.



주 후반에는 충청 이남 지역을 중심으로 비가 이어지겠고요.



일요일에는 전국에, 다음 주 월요일에는 중부를 중심으로 비 예보가 나와 있습니다.



(박세림 기상캐스터)