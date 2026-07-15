뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"초고가 주택 부담 강화는 1번"…실시간 댓글 투표

강민우 기자
작성 2026.07.15 06:27 조회수
PIP 닫기
<앵커>

이달 말 부동산 세제 개편을 앞두고 이재명 대통령이 초고가 주택의 보유 부담을 늘려야 하는지에 대해 국민 의견을 물었습니다. 실시간 댓글은 거의 다 늘려야 한다였고, 기준은 30억 원 이상이 적당하다는 의견이 많았습니다.

강민우 기자입니다.

<기자>

부동산 정책 관련 부처 보고가 진행되던 어제(14일) 오전 국무회의.

이재명 대통령은 소위 '똘똘한 한 채'나 100억 원 이상 하는 초고가 주택에 다른 1주택과 똑같이 부담을 지우는 것에 사회적 논란이 있다면서 국무회의 생중계 실시간 댓글 기능을 통해 국민에게 물어보자고 즉석 제안을 했습니다.

[이재명 대통령 : '실거주 1주택인데, 초고가 주택에 대해서는 좀 차별적으로 부담시키는 게 좋겠다'에 동의하시면 1번, 그거 아니다 2번 한 번 눌러주시면 좋겠습니다.]

몇 분 뒤, 결과가 나왔습니다.

[임기근/국무조정실장 : 대부분의 댓글이 1번입니다. (비중이 얼마나 돼요?) 비중이 한 90%대….]

[이재명 대통령 : 초고가 주택은 실거주 1주택이라도 좀 강화하자는 점에 대해서 대체적으로 동감하는 거 같네요.]

'초고가 주택'의 기준을 시가 얼마로 잡을지에 대해서도 의견을 수렴해 보자고 제안했는데, 30억 원이 적정하다는 댓글이 많이 나왔다는 답변에 다소 놀라는 반응을 보이기도 했습니다.

[이재명 대통령 : 의외네. 한 50억 할 줄 알았는데, (20억도 꽤 많습니다.) 20억도 많아요?]

초고가 주택 보유세 강화 등이 검토될 거라는 전망이 나오는데, 이 대통령은 집값을 잡기 위해 세금을 부과한다는 이야기는 사실이 아니라면서,

[이재명 대통령 : 조세가 기본적 기능을 못하다 보니까 그게 부동산 투기 유발 요인이 되어 버린 거예요.]

왜곡된 현행 부동산 세제를 바로잡는 것이 1차 목표고, 집값을 잡는 것은 부수적 효과라고 설명했습니다.

(영상취재 : 정상보·윤형, 영상편집 : 유미라)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지