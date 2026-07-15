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"버스기사 라디오 못 듣게 해달라"…갑론을박

고희경 기자
작성 2026.07.15 07:53 조회수
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'라디오 못 듣게 해달라', 이게 무슨 얘기인가요? 

네, 최근 서울시에는 "시내버스 기사들의 라디오 청취를 금지하는 조례를 만들어 달라"는 민원이 접수됐는데요.

민원인은 "기사가 라디오를 크게 틀어 하차 벨 소리를 듣지 못하고 정류장을 지나치는 경우가 있다" 라며 "버스는 기사 개인의 공간이 아니라 시민이 이용하는 대중교통"이라고 지적했습니다.

사연이 알려지자 누리꾼들의 의견은 엇갈렸는데요.

"승객들이 기사 취향의 라디오를 들어야 하는 건 불편하다", "안전운전에 방해가 된다면 제한해야 한다"라는 의견이 나온 반면, "적정한 음량이라면 라디오까지 금지하는 건 과도하다", "문제는 라디오가 아니라 일부 기사들의 운행 태도"라는 반응도 적지 않았습니다.

이에 대해 서울시는 현행법상 버스기사의 라디오 청취를 일률적으로 금지할 규정은 없으며, 승객에게 불편을 주지 않는 범위에서 적정 음량을 유지하도록 운수회사에 지속적으로 협조를 요청하겠다고 밝혔습니다.
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