맛집서 "너무 비싸네"…알고 보니 메뉴판 2개

일본의 한 유명 맛집에서 같은 음식인데 외국인이란 이유로 더 비싼 값을 내게 했다는 의혹이 제기됐다고요?



네, 지난 12일 구독자 60만 명을 보유한 한 여행 유튜버가 일본 교토 가모 강변에 있는 120년 전통의 맛집을 찾았습니다.



관광객용 메뉴판에는 와규 초밥 4조각이 2,625엔, 우리 돈으로 약 2만 4천 원 정도에 판매되고 있었는데요.



가격이 너무 비싸다고 느낀 유튜버가 일본어 메뉴판도 보여달라고 요청하자, 종업원은 "일본어를 이해하느냐"라고 여러 차례 확인한 뒤에야 메뉴판을 가져다줬습니다.



해당 유튜버는 두 메뉴판을 비교한 뒤 대부분의 메뉴가 일본어 메뉴판 가격이 더 저렴했고, 관광객용 메뉴판에 있던 고가의 초밥 메뉴는 일본어 메뉴판에는 아예 없었다고 주장했습니다.



영상이 공개되자 해당 식당에는 비판이 쏟아졌고, 구글 리뷰에는 별점 1점 후기가 잇따랐는데요.



논란이 커지자 식당 측은 "국적과 관계없이 모든 고객에게 동일한 가격으로 서비스를 제공하고 있으며, 이중가격제는 운영하지 않는다"라고 반박했습니다.



이어 허위 리뷰와 악의적인 게시글에 대해서는 법적 대응도 검토하겠다는 입장을 밝혔습니다.



(화면출처 : 유튜브 'CKOONY')