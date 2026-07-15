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거울 보다 갑자기…780만 원짜리 목걸이 차고 도주

이강 기자
작성 2026.07.15 07:21 조회수
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첫 번째 핫토픽, 왜 이러는 걸까 싶은 일이네요.

한 20대가 금은방에 손님인 척 들어가 10돈짜리 금목걸이를 차고 그대로 달아났다 금방 붙잡혔습니다.

지난 8일 경남 김해에 있는 금은방에 한 남성이 들어왔습니다. 

금목걸이를 보여 달라는 남성, 10돈, 시가 780만 원 상당의 목걸이를 차고 거울을 보는가 싶더니 그대로 가게 밖으로 달아납니다.

경찰이 인근 골목에서 남성을 발견했고, 바로 추격전이 벌어졌는데요.

긴박했던 당시 상황이 경찰 바디캠에 그대로 담겼는데요.

300m가량 이어진 추격전은 한 시민이 도망치는 남성의 앞을 가로막으면서 막을 내렸습니다.

남성은 생활비를 마련하고자 친구와 함께 범행을 계획, 실행한 것으로 조사됐습니다.

경찰은 이들을 절도 혐의로 구속했고, 검거에 도움을 준 시민에게는 감사장을 전달했습니다.

(화면출처 : 유튜브 대한민국 경찰청)
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