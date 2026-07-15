워시 의장 "높은 인플레 용납 않겠다"…연준 독립성 거듭 강조

▲ 케빈 워시 연준 의장

케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 14일(현지시간) 지속적으로 높은 수준의 인플레이션을 용납하지 않겠다는 의지를 밝혔습니다.물가 안정을 최우선 과제로 삼겠다는 기존 원칙을 재확인한 것으로, 향후 금리 정책도 인플레이션 둔화 여부를 중심으로 결정하겠다는 뜻을 시사한 것으로 해석됩니다.도널드 트럼프 미 대통령의 금리 인하 압박에도 연준의 독립성을 지키겠다는 입장도 거듭 밝혔습니다.워시 의장은 이날 하원 금융서비스위원회 청문회에 출석, "연준의 최우선 목표는 통화정책을 올바르게 운용하는 것이고, 아니면 가능한 한 그에 최대한 가깝게 운영하는 것"이라며 "우리가 정책을 올바르게 운영할 것이고 지난 5년간의 인플레이션 급등은 과거의 일이 될 것"이라고 말했습니다.워시 의장은 연준 의장으로 취임한 뒤 지난달 처음 주재한 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에 대해 "동료 위원들과 저는 높은 인플레이션이 미국의 가계와 기업에 과도한 부담을 안겨 왔다는 점을 인식하고 있다"며 "우리 위원들은 지속적으로 높은 수준의 인플레이션을 용납하지 않고, 물가 안정을 회복하겠다는 확고한 의지를 공유한다"고 강조했습니다.워시 의장은 청문회에서 트럼프 대통령이 데이터와 다른 방향으로 압박을 가해온다면 어떻게 하겠느냐는 질문에 "법을 준수하고 데이터를 따르며 가장 최선의 판단을 내리겠다는 약속을 드리겠다"고 말했습니다.트럼프 대통령의 금리 인하 압박으로 연준의 독립성 유지에 차질이 빚어질 수 있다는 논란을 의식한 답변으로 보입니다.워시 의장은 트럼프 대통령이나 참모진이 통화정책상의 압박을 가하며 워시 의장을 표적으로 삼을 경우에 대한 질문에는 "법원이 이미 답을 한 문제"라면서 "내 일을 계속하겠다"고 했습니다.트럼프 대통령의 리사 쿡 연준 이사 해임에 제동을 건 연방대법원의 최근 판결을 지칭하는 것으로, 연준 독립성 유지의 필요성을 재차 확인한 셈입니다.워시 의장은 "연준에서의 나의 목표는 정치가 개입하지 않는 것"이라며 "내부에 정치가 작용한다면 제거할 것"이라고도 했습니다.워시 의장은 대차대조표 정책에 변화가 있을 경우 사전에 충분히 설명하겠다는 입장을 밝혔습니다.워시 의장은 "대차대조표 정책에 변화가 있을 경우 사전에 알리고 설명하고 토론할 것"이라며 "이 위원회와 금융시장 전반에 제대로 사전에 알리지 않은 채 대차대조표 정책에 변화가 생기는 일은 없을 것"이라고 말했습니다.워시 의장은 연준이 경제위기 극복을 명분으로 양적완화 정책을 펴면서 대차대조표가 비대해져 이를 축소해야 한다는 입장을 보여왔습니다.워시 의장은 연준 소통 체계와 관련해서도 "조금 신중을 기하는 것이 적어도 저로서는 '볼'과 '스트라이크'를 판정하는 더 나은 방법이라고 본다"고 말했습니다.그러면서 "소통 체계 변화가 정보를 감추기 위한 것은 아닐 것"이라고 부연했습니다.워시 의장은 지난달 FOMC에서 향후 정책 방향과 관련한 선제 안내를 없앴고 금리 전망치도 제출하지 않았습니다.워시 의장은 인공지능(AI)의 파급효과를 확실히 파악하는 것이 연준의 임무가 아니라면서도 미국이 AI 개발 경쟁에서 승자가 될 것으로 예상했습니다.그러면서도 장기적 상황을 예측하기 어렵다면서 면밀한 모니터링이 필요하다고 덧붙였습니다.연준 의장은 1년에 두 차례 의회에 출석해 통화정책에 대해 설명합니다.워시 의장의 의회 청문회 출석은 이번이 처음입니다.(사진=AP, 연합뉴스)