[날씨] 수도권 강한 장맛비…이 시각 기상센터

<앵커>



어젯밤(14일)부터 서울을 비롯한 수도권에 강풍을 동반한 강한 장맛비가 내리고 있습니다. 새벽까지 많은 비가 내린다고 하는데 먼저 기상센터를 연결해 자세히 알아보겠습니다.



남유진 기상예보사 전해주세요.



<기상캐스터>



먼저 레이더 영상을 통해서 지금 어느 지역에 비가 집중되고 있는지 살펴보겠습니다.



보시는 것처럼 어젯밤부터 수도권에 강한 비를 뿌린 폭우 구름대가 지금은 약간 동쪽으로 이동을 하면서 경기 동부와 강원 지역에 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 내리고 있습니다.



이번 비의 특징은 크게 두 가지인데요.



첫째는 강한 바람과 함께 짧은 시간에 집중된다는 거고요.



둘째는 취약 시간대인 야간에 집중된다는 점입니다.



지금 호남 지방에는 비구름이 강하게 발달해 있지는 않지만 밤사이에 하층 제트가 강화되면서 비의 재료가 되는 수증기의 공급이 활발해지겠고요.



비구름이 폭발적으로 발달하겠습니다.



지금은 호우 특보가 수도권 북부와 강원 영서 지역에 발효 중이고요.



강풍주의보도 수도권 등 서쪽 지방과 해안가를 중심으로 내려져 있습니다.



앞으로 경기 북부에 최대 120mm 이상, 강원 북부에 최대 100mm 이상, 수도권에 최고 100mm, 그 밖의 중부와 호남에 최고 80mm의 많은 비가 내리겠습니다.



오늘 오후까지 비가 이어지겠고요.



특히 새벽까지가 고비가 되겠습니다.



취약 시간대인 밤사이 피해 없도록 대비 잘해 주셔야겠습니다.



(남유진 기상캐스터)