밤사이 시간당 50mm 폭우…초속 20m 강풍까지 동반

<앵커>



어젯밤(14일)부터 내린 많은 비로 서울 목감천 너부대교 지점에 홍수주의보가 발령됐습니다. 수도권 곳곳에서 비피해가 우려되는 상황인데, 왜 이렇게 많은 비가 내리는 것인지 기상팀 서동균 기자와 함께 알아보겠습니다.



서 기자, 지금도 강한 비바람이 몰아치고 있는데 원인이 뭡니까?



<기자>



먼저 강한 비바람이 지나고 있는 강원의 CCTV를 한번 살펴보겠습니다.



원주의 영동선인데요.



CCTV 화면에서 가로등 밑에 굉장히 세찬 빗줄기가 쏟아지고 있는 모습을 확인할 수 있습니다.



수도권 같은 경우에는 점점 강한 비구름대는 빠져나가고 있지만 이미 강한 비바람이 몰아친 뒤라 서울 구로구와 경기 광명시를 지나는 목감천은 홍수주의보가 발령되기도 했습니다.



그럼 얼마나 많은 비가 내렸는지 한번 살펴보겠습니다.



이것은 지난 12시간 동안의 누적 강수량인데 수도권을 중심으로 굉장히 많은 비가 쏟아진 것을 확인할 수 있습니다.



특히 인천은 지금까지 100mm 넘게 비가 쏟아지기도 했습니다.



태풍 바비에서 기원한 저기압이 우리나라 서해상을 지나 수도권을 중심으로 영향을 주고 있기 때문인데요.



저기압 후면으로 건조 공기가 들어오면서 저기압과 만나면서 이 저기압을 조금 더 체계화시켜 온대저기압화 시켰기 때문에 더 강한 비가 내리고 있는 것입니다.



따라서 밤사이 지금 경기 북부와 강원 북부에는 시간당 30에서 50mm, 그 밖의 중부지방과 전북에도 시간당 20에서 30mm의 비가 예보됐습니다.



시간당 비가 30mm만 넘어도 보행 중에 시야를 확보할 수 없기 때문에 안전사고에 굉장히 유의가 필요합니다.



바람도 문제입니다.



이것은 바람이 얼마나 강한지를 보여줄 수 있는 자료인데, 지도상에 녹색으로 표시된 지역이 강한 바람이 불고 있다는 뜻입니다.



우리나라는 전역이 지금 녹색으로 굉장히 강한 바람이 전국에서 불고 있는데요.



앞서 많은 비가 내렸던 인천에도 밤 한때 초속 20m가 넘는 태풍급 강풍이 몰아치기도 했습니다.



이렇게 강한 바람이 내리고 있는 원인은 우리나라에 비구름을 몰고 온 저기압에서 우리나라 쪽으로 바람이 불어 들어오고 있고, 남쪽에 있는 고기압에서도 마찬가지로 같은 방향으로 바람이 불어 들어오고 있기 때문입니다.



많은 비와 함께 강한 바람도 몰아치는 만큼 시설물 관리에도 주의가 필요합니다.



이번 비가 그치고 나면 목요일 오후부터는 남부 지방을 중심으로 장마 전선이 다시 한번 활성화되며 비를 뿌리겠습니다.



이 장마전선은 주말 내내 영향을 주기 때문에 주말 내내 전국에 빗방울이 떨어지겠습니다.