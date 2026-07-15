'산골총각 영웅' 넉살, 임영웅이 만든 '우유 막걸리'에 "사실 유당불내증이 있어서" 난감

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NEW 산총각즈가 첫 번째 식사를 즐겼다.14일 방송된 SBS '산골총각 영웅'에서는 NEW 산총각즈의 첫 식사가 공개됐다.이날 점심 식사는 곽범이 주도했다. 그는 돼지고기가 질려버린 임영웅, 허경환을 위해 나서서 색다른 제육볶음을 준비했다. 실수로 설탕을 듬뿍 넣어버렸지만 비주얼만큼은 먹기 전부터 모두의 식욕을 자극해 눈길을 끌었다.거기에 다소 짤 수 있는 만둣국, 그리고 임영웅이 준비한 웰컴 드링크인 우유 막걸리까지 상 위에 올랐다.본격적인 식사에 앞서 곽범은 한쪽상에만 놓인 제육볶음을 보며 "저기 근데 신분제예요? 제육이 한 곳에만 있는데?"라고 지적했다.이에 멤버들은 자기 느낌대로 어디에 앉을 것인지 정하라고 했다. 그러자 곽범은 제육볶음이 있는 곳으로 가려고 했다.이를 본 넉살은 "거긴 넘지 말고"라며 그를 말려 웃음을 자아냈다. 결국 잘 나눠먹기로 한 산총각즈는 본격적인 식사를 즐겼다.그리고 식사에 앞서 웰컴드링크인 우유 막걸리를 맛보았다. 이에 넉살은 "분위기 망칠 생각은 아닌데 유당불내증이 있다"라고 했고, 곽범은 "먹어야지 무슨 소리냐"라며 호통을 쳐 웃음을 자아냈다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)