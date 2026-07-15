'산골총각 영웅' 넉살, 임영웅이 만든 '우유 막걸리'에 "사실 유당불내증이 있어서" 난감

14일 방송된 SBS '산골총각 영웅'에서는 NEW 산총각즈의 첫 식사가 공개됐다.
이날 점심 식사는 곽범이 주도했다. 그는 돼지고기가 질려버린 임영웅, 허경환을 위해 나서서 색다른 제육볶음을 준비했다. 실수로 설탕을 듬뿍 넣어버렸지만 비주얼만큼은 먹기 전부터 모두의 식욕을 자극해 눈길을 끌었다.
거기에 다소 짤 수 있는 만둣국, 그리고 임영웅이 준비한 웰컴 드링크인 우유 막걸리까지 상 위에 올랐다.
본격적인 식사에 앞서 곽범은 한쪽상에만 놓인 제육볶음을 보며 "저기 근데 신분제예요? 제육이 한 곳에만 있는데?"라고 지적했다.
이에 멤버들은 자기 느낌대로 어디에 앉을 것인지 정하라고 했다. 그러자 곽범은 제육볶음이 있는 곳으로 가려고 했다.
이를 본 넉살은 "거긴 넘지 말고"라며 그를 말려 웃음을 자아냈다. 결국 잘 나눠먹기로 한 산총각즈는 본격적인 식사를 즐겼다.
그리고 식사에 앞서 웰컴드링크인 우유 막걸리를 맛보았다. 이에 넉살은 "분위기 망칠 생각은 아닌데 유당불내증이 있다"라고 했고, 곽범은 "먹어야지 무슨 소리냐"라며 호통을 쳐 웃음을 자아냈다.
(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
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