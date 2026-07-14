[날씨/XR] 밤사이 호우, 중부·호남 강풍 동반 강한 비

비가 내리며 폭염은 서쪽 지역 중심으로 한풀 꺾였습니다.



내일(15일)까지는 장맛비가 이어지겠고요, 특히 오늘 밤사이 내리는 호우를 조심하셔야겠습니다.



지금 비를 뿌리는 비구름대는 서쪽에 보이는 저기압 소용돌이입니다.



다량의 수증기를 머금고 있는데요, 밤사이에는 북쪽의 성질이 다른 건조 공기와 서로 맞물리면서 중부와 호남 지역 중심으로 강한 비구름을 발달시키겠습니다.



때문에 오늘 밤사이 중부와 호남 지역 중심으로 시간당 20에서 최대 50mm의 매우 강한 비가 예상되고요, 강한 바람도 동반을 하겠습니다.



대비를 철저히 해주셔야겠습니다.



예상되는 비의 양을 보면 경기 북부에 최고 120mm 이상, 강원 북부에 최대 100mm 이상, 서울 등 그 밖의 수도권에 최고 100mm, 그 밖의 중부와 호남에 80mm의 많은 비가 내리겠습니다.



이 비는 내일 오후에 대부분 그치겠고요, 오전까지는 전국 대부분 지역에 강한 바람이 이어지겠습니다.



기온도 살펴보시면 오늘 밤사이에는 대부분 지역 최저 기온이 25도를 웃돌며 열대야가 이어지겠습니다.



다만 내일 낮 기온 서울은 29도로 폭염이 주춤하겠고요, 비가 적게 내리는 영남 지방은 내일도 35도 안팎까지 오르겠습니다.



목요일부터는 남쪽의 정체 전선이 재활성화되면서 충청 이남 지역에 비가 내리겠고 일요일에는 전국에 비 소식이 있습니다.



(남유진 기상캐스터)